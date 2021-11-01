Дмитриевская родительская суббота 2021: как почтить ушедших близких и что запрещено в этот день

Дмитриевская родительская суббота – в православии день всеобщего поминовения умерших, который свершается в субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского (8 ноября). В 2021 году эта дата выпадает на 6-е число.

В этот день в церквях служат заупокойные службы, а верующие посещают могилы усопших родственников. О главных обычаях и запретах Дмитриевской субботы рассказывает OBOZREVATEL.

Дмитриевская суббота была установлена в 14 веке после Куликовской битвы (1380), когда князь Дмитрий Донской, считавший своим покровителем святого Димитрия Солунского, распорядился ежегодно поминать память более 250 тысяч воинов, погибших на Куликовом поле в ожесточенном бою с Золотой Ордой.

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Впоследствии суббота перед днем памяти Димитрия Солунского стала вселенским днем поминовения и верующие стали совершать поминовение не только воинов, но и всех умерших православных христиан.

В Димитриевскую субботу храмы совершают поминальное богослужение – панихиду, или парастас. Причем идти в церковь можно идти уже вечером в пятницу, заранее подготовив записки с именами.

В качестве пожертвования верующие приносят с собой постные продукты – хлеб, крупы, масло, печенье, овощи, фрукты. Также принято подавать милостыню нищим с просьбой помолиться об умерших.

После богослужения можно посетить могилы усопших родственников, чтобы навести там порядок, а вечером собраться семьей за поминальным ужиной, где главным блюдом должна быть кутья.

В этот поминальный день нельзя плохо говорить об умерших – вспоминается только хорошее. Также запрещено поминать спиртными напитками, приносить в церковь мясо и алкоголь (разрешен только кагор), смеяться, петь, участвовать в развлекательных мероприятиях.

В то же время грехом считаются скорбь, тоска и слезы – душам умерших нужны не негативные эмоции, а молитва от чистой души.

Кроме того, запрещается устраивать поминальные трапезы и распивать алкоголь у могил – угощение лучше принести в храм или раздать повстречавшимся на пути прохожим.

Также нельзя подавать в церкви записки с именами самоубийц – поминовение таких людей в храмах невозможно.

Священнослужители объясняют, что помянуть и прочитать молитву о помиловании наложившего на себя руки можно исключительно дома; за такого усопшего следует подавать милостыню.

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