Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: какие дни благоприятны для смены прически

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021 года подскажет, какой день будет наиболее удачным для смены прически. Так, по мнению астрологов, Луна в той или иной своей фазе может влиять на здоровье и рост волос.

Кроме того, считается, что стрижка в благоприятную дату способствует сохранению позитивной энергии и избавлению от всего отрицательного, а также привлечению удачи и счастья. Когда стоит стричься и красить волосы, а когда этого категорически не рекомендуется делать, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Дни 1, 2, 3, 6, 9 10, 21 и 25 ноября удачны для стрижки.

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Согласно лунному календарю, категорически не рекомендуется стричь волосы 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 29 и 30 ноября.

Дни 2, 6, 9, 11, 22 и 23 ноября благоприятны для окрашивания волос.

Категорически не рекомендуется красить волосы 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28 и 30 ноября, – эти дни крайне неудачны для данной процедуры.

В то же время в ноябре есть даты, когда окрашивание не воспрещено при определенных условиях. Так, 1 ноября можно краситься в золотые и светлые тона, 10-го – в рыжие, 16-го – в темные, 17-го – красками на натуральной основе, 22-го и 25-го – хной и басмой, 29-го – оттеночными шампунями и гелями. 8 ноября не рекомендуется экспериментировать с новым цветом.

Полнолуние – 19 ноября в 11:00 по киевскому времени.

Новолуние – 5 ноября в 23:15.

Растущая Луна – 6-18 ноября.

Убывающая Луна – 1-4 ноября и 20-30 ноября.

Затмение Луны – 19 ноября в 11:02.

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