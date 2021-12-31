Зачем помпон на шапке: в сети раскрыли секрет

Сейчас помпоны на зимних шапках выполняют декоративную функцию, но они появились на головных уборах неспроста. Этот элемент относится еще к эпохе викингов, и на протяжении многих лет он выполнял ряд практичных задач.

Так, в 1904 году в Швеции ученые обнаружили давнюю статую скандинавского бога плодородия и лета Фрейра, который был изображен в шлеме с круглой деталью вверху, похожей на помпон. Как пишет The Sun, подобные головные уборы были частью военной формы. Помпоны были заметными издалека и помогали определять полк, к которому принадлежал воин.

Моряки тоже надевали шапки с мягкими шарами из ниток. Такие головные уборы смягчали удары о низкие части корабля или потолок.

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Кроме того, шарообразный декор на одежде в ряде европейских стран использовали отдельные представители общества. К примеру, священники в Древнем Риме носили биретту (кепку) с помпоном, цвет которого отличался в зависимости от выполняемой работы.

Шапки с помпонами стали широко распространенными в 1930-е годы во время Великой депрессии. Как отметили журналисты, это был "недорогой способ добавить стиля к базовому наряду".

"Шляпы с помпонами выдержали испытание временем и стали чем-то больше, чем просто милым предметом моды", – подытожили в статье The Sun.

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