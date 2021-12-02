Стало известно, для чего нужен 'кармашек' в женских трусах

Покупка красивого и дорогостоящего нижнего белья – настоящий праздник для каждой леди. Наверняка многие в этот момент задумываются: "Зачем внутри трусов вшит небольшой кармашек?". Мало кто знает, но этот неприметный элемент помогает женщинам защититься от бактерий и неприятных заболеваний.

О секретах внутренней стороны нижнего белья написало издание DailyStar. Таблоид сразу предупредил, что "кармашек" нужен не для хранения вещей. Его основная цель – обеспечение гигиены.

Трусы – элемент одежды, который мы носим ежедневно большую часть времени суток. Из-за плохой вентиляции и избытка влаги (пота и других выделений), у женщин могут развиться гинекологические заболевания, как вагиноз или молочница. В мире синтетических вещей найти качественные трусики, которые смогут обеспечить комфорт и предотвратить развитие вредной микрофлоры, очень трудно.

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И здесь на помощь приходит "кармашек" – вставка из хлопка (реже трикотажа или махровой ткани). Эти воздухопроницаемые и впитывающие влагу материалы гарантируют сухость и вентиляцию гениталий.

Такая вставка, или как ее еще называют ластовица, уберегает от трения и появления бактерий. Именно потому нужно обращать особое внимание на ее наличие при выборе нижнего белья.

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