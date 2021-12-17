В сети раскрыли тайну бантика на бюстгальтере

Красивые кружевные бра и ажурные трусики вызывают восторг у мужчин и добавляют уверенности женщинам. Однако, почему так мало людей задумывается над действительно важными вопросами касательно нижнего белья. К примеру, зачем на бюстгальтере бантик между чашечками? В сети эту загадку разгадали историки.

Ответом на вопрос поделился пользователь сайта обмена информацией Quora, сообщает издание The Sun. Выяснилось, что традиция пришивать бантики на лифчики началась еще в стародавние времена.

Ранее мы писали, что бантик на женских трусиках также появился далеко не в современном мире. В старину его пришивали, чтобы с легкостью определять, где перед, а где зад. Неужели этот крошечный элемент декора нужен на бюстгальтере с этой же целью? Но ведь определить "тыл и фронт" на бра вовсе не трудно.

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На самом деле, несколько веков назад девушки носили корсеты из бюска – тонких жестких планок из китового уса, которые придавали изделию нужную форму. Бюск вставляли в специальный карман, который пришивали к передней части корсета, скрепляя получившуюся конструкцию бантом.

Со временем китовые усы перестали храниться в гардеробах современных модниц, однако бант на бюстгальтерах остался в качестве декора. Сейчас его можно встретить практически на каждом лифчике.

Также OBOZREVATEL рассказывал, для чего на внутренней части женских трусов небольшой кармашек. Выяснилось, что этот неприметный элемент помогает девушкам защититься от неприятных заболеваний. Такая вставка из хлопка (реже из трикотажа) является воздухопроницаемой и впитывающей влагу, поэтому гарантирует сухость и вентиляцию гениталий, уберегает от трения и появления бактерий.

Если вы хотите подробнее узнать о предназначении бантика на передней части трусов – переходите по ссылке.