В сети раскрыли тайну бантика на женском белье

Бантик на женском белье на самом деле является не только бесполезной декоративной деталью. Он был придуман, чтобы определять лицевую сторону трусов.

Дискуссия касательно того, для чего на самом деле на многих моделях женских трусиков есть бантик, не раз поднималась в сети. В частности, таким вопросом задавались пользователи американского портала-соцсети Reddit.

"Мне всегда было интересно, для чего нужен этот чертов бантик. Я всегда считала их немного глупыми, но научилась игнорировать их", – призналась на портале женщина. Ответы были разными.

Так, пользовательница @atenea-del-sol предположила, что бант ранее был частью ленточки, которой подпоясывалось белье, ведь раньше резинками оно оснащено не было.

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"Маленький бант – это то место, где раньше завязывалась это лента, и, конечно же, оно находится спереди – потому что это самое простое место, чтобы сделать что-то подобное", – написала женщина.

Вероятно, бантик остался на современных трусиках с резинками как элемент декора и своеобразный "пережиток".

При этом редакторы портала Tyla отметили: еще до появления электричества женщинам часто приходилось одеваться в темноте или при тусклом свете свечей. Историки сходятся во мнении, что тогда бант был весьма полезным, потому что помогал надеть белье правильной стороной.

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