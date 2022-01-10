Панталоны с начесом, трусы "неделька" и комбинации. Какое белье носили женщины в СССР

Женское белье времен СССР не предназначалось для красоты и обольщения мужчин. Вместо кружевных боди, бикини и прозрачных бюстов носили хлопчатобумажные майки, панталоны с начесом и платья-комбинации.

Советская промышленность не могла снабжать все население соответствующими размерами и комфортными фасонами одежды, поэтому люди учились шить самостоятельно по выкройкам из заграничных журналов. OBOZREVATEL проанализировал, как менялось девичье белье с 1930-х по 1990-е годы

30-е годы

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В Украину в 30-е годы не доставляли фабричные изделия. В те времена весь Союз снабжали бельем две фабрики – "Мосбелье" и "Ленбелье". Правда, с задачей сшить трусы и майки каждому гражданину СССР они не справлялись. Изделия были некрасивыми и неудобными. Панталоны покупатели называли "уродцами".

40-е годы

В преддверии Второй мировой войны существовала настоящая бездна между модой для бедных и богатых. О бюстгалтерах крестьянки даже не мечтали, под юбку и кофту носили рубашку из хлопка. В военное время сформировался стиль милитари, близкий к спортивному, поскольку девушки готовились к участию в боевых действиях. Панталоны обеспечивали теплоту и комфорт, что было важнее привлекательности.

50-е годы

В начале 50-х годов начали шить гарнитур, состоявший из рубашки на лямочках и трусиков из хлопкового трикотажа. Трендовыми стали платья-комбинации, их носили вместо пижамы и целый день. Их задачей было прикрыть бюстгальтер и трусики, которые просвечивались.

60-е годы

В начале 60-х выпустили популярную линию бюстгальтеров "Анжелика", за которыми выстроились очереди в ГУМе. За границей шили их из кружева, а в СССР из плотной ткани, которая постоянно натирала. Мерить в киоске их не разрешали, покупательницы брали какие-либо размеры, а затем менялись между собой. В те времена девушки-подростки только начинали носить хлопчатобумажные бюстгальтеры, похожие на короткий жилет с пуговицами.

70-е годы

Самыми популярными были панталоны "три резинки". Эти штанишки сейчас вызывают наибольшую насмешку. В морозы они были незаменимы. Женщины не знали о бикини, а носили не натирающие теплые и комфортные шорты. Молодежь протестовала против хлопка и обожала синтетику. Белье из искусственного шелка и нейлона было неудобным, но модным.

80-е годы

В 80-х годах в Союз начали завозить первые импортные товары, по большей части нелегально. Популярными стали польские и немецкие трусики "неделька" с надписями и декоративной отделкой на каждый день недели. По форме они были слепыми с закрытыми ягодицами.

90-е годы

В начале 90-х рынок заполонило некачественное белье из Китая, которое хотели носить все девушки. Трусики и бюстгальтеры украшены дешевым колючим кружевом, в пикантных местах прозрачным. Появилось также эротическое белье, которое было новизной для гражданок СССР.

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