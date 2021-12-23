5 причин, почему женщины в СССР носили платья-комбинации

В Советском Союзе многие женщины носили под обычной одеждой платья-комбинации. Этот элемент гардероба считали бельем, с помощью которого скрывали излишние изгибы фигуры.

В то время не было более популярного подарка на 8 Марта, чем симпатичное кружевное платье. OBOZREVATEL рассказывает, почему комбинация была столь актуальной в СССР.

Первое кружево

После Второй мировой войны на рынке в Союзе начали появляться привлекательные ткани, трендовым было кружево. Все мечтали о приятной на ощупь кружевной комбинации, поскольку советские материалы обычно были колючими. На импортные югославские, венгерские и польские наблюдался повышенный спрос, они считались дефицитным товаром.

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Скрытые оголенные части тела

В обществе осуждались откровенные наряды, даже когда была видна лямка из бюстгальтера – это считалось глупым тоном. Популярными во времена СССР были полупрозрачные шелковые блузы и платья, но через них просвещался бюст.

Комбинация скрывала декольте от назойливых взглядов мужчин. Лифы тогда выпускали из хлопка и без поролона. Такое платье помогало женщинам уберечься от конфузов и скрыть торчащие соски.

Дань моде

В фильме "Москва слезам не верит" актрисы предстали в белой комбинации с кружевом. Самыми популярными цветами были белый, светло-розовый и голубой. На швейных фабриках в Союзе изготовляли непривлекательное и простое хлопчатобумажное белье. Женщины хотели чувствовать себя более сексуально, потому компенсировали этот недостаток.

Комбинация не была видна под одеждой, поскольку их фасон подбирали под длину платья. Перед мужем гораздо приятнее раздеться и продемонстрировать кружевное белье, а не панталоны и закрытый бюстгальтер с широкими лямками.

Практичная ткань

В эпоху СССР был культ синтетических материалов. Синтетика электризовалась и липла к ногам – это раздражало всех. Антистатики в магазине продавали очень редко. Комбинации из хлопка были промежуточным слоем между одеждой и телом, что спасало модниц от липких платьев. Зимой также почти все шерстяные ткани были неприятными на ощупь, поэтому платья помогали избавиться от колющих ощущений.

Комфортная одежда

Самым удобным материалом для платья-комбинации был трикотаж из натуральных волокон. Такие фасоны изготовляли из ацетатных, вискозных и капроновых полотен с разным видом переплетения нитей. Полные женщины испытывали немалые трудности, поскольку размерная сетка была лишь до 54 размера. Тканевые платья шили из шелка, жоржета, тафты, шифона и батиста.

Для юных девушек выпускали комбинации из хлопка без кружева и глубокого декольте. Ближе к 70-м годам стали отказываться от этого элемента гардероба, поскольку все чаще надевали брюки вместо юбок. Однако для старших дам это белье было символом приличия, некоторые до сих пор их носят.

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