Шапки с пыжика, пальто с ватой и семейные трусы: как одевались мужчины в СССР. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Мода
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Тренды в СССР диктовала власть

Мужчины в Союзе обязаны были одеваться сдержанно, консервативно и строго. Если женская мода со временем менялась, то советский мужчина в 30-х выглядел так же просто, как и в 60-х.

"Сильная часть человечества" носила бесформенные рубашки, широкие штаны, куртки и фуражки. А одежда в их гардеробе была только белого, синего, серого и черного цвета.

OBOZREVATEL рассказывает о самых модных вещах среди мужчин в СССР.

  • Военная форма

Все мужчины носили военную форму.
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Даже после окончания Второй мировой войны на улицах городов встречалось много людей в военных камуфляжах. Шинели, гимнастерки с эполетами, фуражки и сапоги носили вплоть до 60-х годов. Из-за дефицита материалов и одежды, мужчинам приходилось донашивать армейское обмундирование и в мирное время. Форму шили из плотной ткани, поэтому носили ее несколько лет подряд и даже передавали из поколения в поколение.

  • Классический костюм

У каждого мужчины в арсенале был классический костюм.

У каждого советского мужчины в арсенале был классический костюм. Правда, часто один и на всю жизнь. Обычно костюм шили на выпускной или свадьбу, и после этого надевали на все важные события. В магазине их продавали редко, поэтому в основном заказывали в ателье. У кого не было денег – брали костюм отца или брата по наследству, несмотря на то, что размер был слишком большим или маленьким. На архивных фото можно увидеть мальчиков в огромных пиджаках, которые они заняли у отцов.

Костюм состоял из двубортного жакета, обязательно с подплечниками. Трендовой считалась модель в тоненькую полоску. Брюки были всегда широкие, поэтому без ремня их никто не носил.

  • Головные уборы

Мужчины всегда носили головной убор.

Все в СССР носили головные уборы зимой и летом. Очень распространенными были обычные кепки. Зимой мужчины надевали меховые шапки-ушанки из каракуля или цигейки. Редко встречались шляпы с полями, это был аксессуар исключительно советского интеллигента. За ними ухаживали и клали всегда на видном месте в доме.

В 1970-х модными стали шапки с оленя-пыжика, но их было трудно достать. Этот головной убор обычно вручала власть за высокие заслуги. Более бедные граждане делали себе такую шапку из меха других животных, которых поймали на охоте.

  • Повседневная одежда

Мужчины носили рубашки и пальто.

Мужчины носили пальто из толстого драпа с большими карманами и воротником. Зимние модели утепляли обычной ватой, поэтому одежда была очень объемной. Куртка с контрастной кокеткой на молнии была распространенной в гардеробе. Обязательными атрибутами были карманы на груди, по бокам и внутри. Еще с 1940-х годов они получили в народе название "хулиганки". Рубашки были белого цвета в клетку или полоску, зимой поверх надевали вязаный свитер.

  • Белье

Мужчины носили семейные трусы черного цвета.

Мужчины носили белые кальсоны, майки и бесформенные черные трусы, которые позже назвали "семейными". Существовал даже советский стандарт трусов среднего размера, который должен был подойти для всех. Плавок в СССР не было, поэтому мужчины надевали обычные трусы на пляж.

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