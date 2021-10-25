Шапки с пыжика, пальто с ватой и семейные трусы: как одевались мужчины в СССР. Фото

Мужчины в Союзе обязаны были одеваться сдержанно, консервативно и строго. Если женская мода со временем менялась, то советский мужчина в 30-х выглядел так же просто, как и в 60-х.

"Сильная часть человечества" носила бесформенные рубашки, широкие штаны, куртки и фуражки. А одежда в их гардеробе была только белого, синего, серого и черного цвета.

OBOZREVATEL рассказывает о самых модных вещах среди мужчин в СССР.

Военная форма

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Даже после окончания Второй мировой войны на улицах городов встречалось много людей в военных камуфляжах. Шинели, гимнастерки с эполетами, фуражки и сапоги носили вплоть до 60-х годов. Из-за дефицита материалов и одежды, мужчинам приходилось донашивать армейское обмундирование и в мирное время. Форму шили из плотной ткани, поэтому носили ее несколько лет подряд и даже передавали из поколения в поколение.

Классический костюм

У каждого советского мужчины в арсенале был классический костюм. Правда, часто один и на всю жизнь. Обычно костюм шили на выпускной или свадьбу, и после этого надевали на все важные события. В магазине их продавали редко, поэтому в основном заказывали в ателье. У кого не было денег – брали костюм отца или брата по наследству, несмотря на то, что размер был слишком большим или маленьким. На архивных фото можно увидеть мальчиков в огромных пиджаках, которые они заняли у отцов.

Костюм состоял из двубортного жакета, обязательно с подплечниками. Трендовой считалась модель в тоненькую полоску. Брюки были всегда широкие, поэтому без ремня их никто не носил.

Головные уборы

Все в СССР носили головные уборы зимой и летом. Очень распространенными были обычные кепки. Зимой мужчины надевали меховые шапки-ушанки из каракуля или цигейки. Редко встречались шляпы с полями, это был аксессуар исключительно советского интеллигента. За ними ухаживали и клали всегда на видном месте в доме.

В 1970-х модными стали шапки с оленя-пыжика, но их было трудно достать. Этот головной убор обычно вручала власть за высокие заслуги. Более бедные граждане делали себе такую шапку из меха других животных, которых поймали на охоте.

Повседневная одежда

Мужчины носили пальто из толстого драпа с большими карманами и воротником. Зимние модели утепляли обычной ватой, поэтому одежда была очень объемной. Куртка с контрастной кокеткой на молнии была распространенной в гардеробе. Обязательными атрибутами были карманы на груди, по бокам и внутри. Еще с 1940-х годов они получили в народе название "хулиганки". Рубашки были белого цвета в клетку или полоску, зимой поверх надевали вязаный свитер.

Белье

Мужчины носили белые кальсоны, майки и бесформенные черные трусы, которые позже назвали "семейными". Существовал даже советский стандарт трусов среднего размера, который должен был подойти для всех. Плавок в СССР не было, поэтому мужчины надевали обычные трусы на пляж.

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