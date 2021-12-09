Стилист рассказала, какие вещи из СССР стали трендами 2022. Эксклюзив

В последнее время на пике популярности оказались вещи, которые носили еще в Советском Союзе. Но это не значит, что нужно просить у своих бабушек их старые платья и платки.

Дело в том, что в тренды выходят принты, крой, форма одежды, обуви и аксессуаров, которые носили в СССР. Известный украинский стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук помогла читателям OBOZREVATEL разобраться, какие вещи родом из прошлого века сейчас снова стали актуальными.

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Платки и косынки

Платки этой зимой завоевали титул одного из самых трендовых аксессуаров. Самыми стильными считаются платки из кожзама с мехом, шелковые с оригинальным рисунком и дутые, отлично сочетающиеся с пуховиком.

Шапка-ушанка

Шапка-ушанка уже давно не ассоциируется с Россией и медведями, поскольку стала одним из любимых аксессуаров звезд Голивуда и модных блогеров. В ней ни раз появлялись Ким Кардашьян, Джаред Лето, Джессика Альба и Кара Делевинь. А у Рианны, кажется, есть целая коллекциях таких головных уборов.

Жакеты с подплечниками

Советские жакеты привнесли свежую нотку в классический деловой костюм, который дизайнеры воплощают в уличном стиле. Жакет с подплечниками можно даже выбирать с приталенной посадкой, и при этом оставаться очень стильной.

Огромные сумки

Еще один тренд родом из СССР. В 2022 году будут модными огромные тоуты Bottega Veneta, Khaite, Jil Sander, Kassl Editions и многих других брендов.

Брюки кюлоты с низкой посадкой

Брюки с заниженной талией, которые все долго и упорно обвиняли в искажении пропорций, тоже адаптировались к современным модным реалиям.

Принты: клетка, тай-дай, цветочный

Клетка – принт, который стал хитом после выхода фильма "Ход королевы", а цветочные узоры и принт тай-дай отлично украшают футболки, жакеты, платья и другие элементы вещей в гардеробе.

Унты и угги

Дутая обувь и угги стали горячим трендом зимнего сезона 2021-2022. Тренд запустил итальянский бренд Prada, использовав необычную объемную обувь в своей последней коллекции осень-зима.

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