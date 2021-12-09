Стилист рассказала, какие вещи из СССР стали трендами 2022. Эксклюзив
В последнее время на пике популярности оказались вещи, которые носили еще в Советском Союзе. Но это не значит, что нужно просить у своих бабушек их старые платья и платки.
Дело в том, что в тренды выходят принты, крой, форма одежды, обуви и аксессуаров, которые носили в СССР. Известный украинский стилист и модный инфлюенсер Кристина Алексейчук помогла читателям OBOZREVATEL разобраться, какие вещи родом из прошлого века сейчас снова стали актуальными.
Платки и косынки
Платки этой зимой завоевали титул одного из самых трендовых аксессуаров. Самыми стильными считаются платки из кожзама с мехом, шелковые с оригинальным рисунком и дутые, отлично сочетающиеся с пуховиком.
Шапка-ушанка
Шапка-ушанка уже давно не ассоциируется с Россией и медведями, поскольку стала одним из любимых аксессуаров звезд Голивуда и модных блогеров. В ней ни раз появлялись Ким Кардашьян, Джаред Лето, Джессика Альба и Кара Делевинь. А у Рианны, кажется, есть целая коллекциях таких головных уборов.
Жакеты с подплечниками
Советские жакеты привнесли свежую нотку в классический деловой костюм, который дизайнеры воплощают в уличном стиле. Жакет с подплечниками можно даже выбирать с приталенной посадкой, и при этом оставаться очень стильной.
Огромные сумки
Еще один тренд родом из СССР. В 2022 году будут модными огромные тоуты Bottega Veneta, Khaite, Jil Sander, Kassl Editions и многих других брендов.
Брюки кюлоты с низкой посадкой
Брюки с заниженной талией, которые все долго и упорно обвиняли в искажении пропорций, тоже адаптировались к современным модным реалиям.
Принты: клетка, тай-дай, цветочный
Клетка – принт, который стал хитом после выхода фильма "Ход королевы", а цветочные узоры и принт тай-дай отлично украшают футболки, жакеты, платья и другие элементы вещей в гардеробе.
Унты и угги
Дутая обувь и угги стали горячим трендом зимнего сезона 2021-2022. Тренд запустил итальянский бренд Prada, использовав необычную объемную обувь в своей последней коллекции осень-зима.
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