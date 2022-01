7 платьев Кейт Миддлтон, которые она надевала не один раз. Фото

В свое время принцесса Диана популяризировала апсайклинг. То есть перерабатывала свои старые наряды, чтобы надеть их на светские события снова, тем самым позаботившись об экологии. Каждый ее эксперимент был удачным и вдохновлял других на подобные креативные решения.

Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон, как и леди Ди, поклонница разумного потребления. Ее часто можно увидеть на публичных выходах в одних и тех же или немного измененных платьях. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Сначала Кейт появилась в синем платье с кружевом от Jenny Packham на торжественном событии во время визита в Индию в 2016 году. Она его дополнила шалью такого же цвета, как и наряд. В 2020 году Миддлтон снова для публичного выхода выбрала такой же образ, но уже без накидки.

Наряд от Alexander McQueen Кейт тоже дважды выбирала для мероприятий. Первый раз – на ивенте в Малайзии в 2012 году, а позже – в 2020, на церемонии The British Academy of Film and Television Arts (Британская академия телевидения и киноискусства). В каждом из выходов этот наряд прекрасно подходил по дресс-коду.

Трикотажный наряд от Barbara Casasola Кейт дважды выбирала на светские вечера. В 2016 году – во время визита на церемонию премии Art Fund Museum (Лондон). А в 2019 году – на благотворительном мероприятии Action on Addiction: для образа она надела туфли от Jimmy Choo. Это одно из немногих платьев герцогини с открытыми плечами.

Бордовый костюм от Paule Ka для Миддлтон стал одним из самых любимых в гардеробе. Первый раз претендентка на место королевы надела его в 2012 году на мероприятие со студентами-юристами. Второй раз – в 2017 году, для общения с жителями Уэльса. В 2018 году Кейт в этом же пришла в Университетский колледж Лондона.

Кружевной наряд от бренда Diane von Furstenberg Миддлтон впервые надевала в 2014 году, на вечере Royal Variety Performance (Выступление Королевского варьете). Спустя три года герцогиня снова выбрала это платье, собираясь на гала-концерт Anna Freud Centre.

Кейт знает, как удачно можно изменить образ, комбинируя платья с разными аксессуарами. Например, в 2012 году красный наряд от Alexander McQueen Миддлтон сделала официальным, добавив шляпку, а в 2015 – была без головного убора, сделав образ более повседневным.

Наряд пастельного оттенка от Matthew Williamson герцогиня надевала два раза. Впервые – в 2012 году, оставив без изменений, а второй раз – в 2015, предварительно убрав баску. Кстати, сначала платье было без декорированного воротника: его украсили специально для Миддлтон.

