Как принцесса Диана давала своим нарядам новую жизнь: 5 трансформаций. Фото

Дария Скуб
Дария Скуб
Мир
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Как принцесса Диана давала своим нарядам новую жизнь: 5 трансформаций. Фото

Принцесса Диана, она же леди Ди, несколько десятков лет назад любила перешивать старые платья. Зачем? Так знаменитость популяризовала апсайклинг – изготовление новых вещей из старых. Кстати, среди публичных личностей она была одной из первых, кто вдохновлял других на подобные эксперименты.

Сегодня же обновление старых вещей – одна из главных тенденций в мире моды. OBOZREVATEL предлагает вам ознакомиться с яркими нарядами леди Ди, которые она удачно изменила. Вдохновляйтесь примерами принцессы и попробуйте покреативить со стилем собственных вещей.

1. Голубое платье (1987 и 1989)

Небесно-голубое платье Catherine Walker с нежным декором для принцессы Дианы – одно из самых любимых. Ведь в ней леди появилась на публике не менее трех раз до того, как убрала рукава. В Дохе, Лиссабоне и Мюнхене. Обновленная версия платья еще больше подчеркнула женственность и изысканность своей обладательницы.

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Смелый эксперимент леди Ди с платьем.
2. Платье в горох (1986 и 1987)

К светскому событию, конных скачек, леди Ди каждый раз тщательно готовилась. Она выбирала элегантные платья, которые удачно сочетала со шляпами, клатчами и туфлями. Принцесса надевала на скачки один и тот же наряд (от бренда Victor Edelstein) два года подряд. На второй год перед матчем она убрала из платья баску, благодаря чему смогла лучше подчеркнуть фигуру.

Принцесса Диана знала, как можно сделать вещи трендовыми.
3. Розовое платье (1983 и 1986)

Розовое платье – еще одно свидетельство того, что принцесса не любила избыточность в декоре одежды. Она сделала рукава длиннее и убрала баску. Линию талии костюмеры сместили ниже. Обновленное платье леди Ди осталось таким же ярким, но стало более изящным.

Леди Ди модернизировала платье.
4. Бежевое пальто (1981 и 1985)

Во время парадов и подобных мероприятий принцесса Диана часто надевала бежевое пальто с узким воротником. За несколько лет леди решила изменить фасон – сделала его двубортным и приталенным. Шляпу с пером она заменила на минималистичную модель, а белые колготы – на спокойный оттенок, бежевый.

Принцесса Диана обновила пальто.
5. Серый костюм (1997, март и апрель)

Серый деловой костюм принцессы Дианы нельзя назвать одним из самых ярких ее образов, но это для нее было больше, чем просто одежда. Это символ ее независимости и свободы. Ведь в браке леди Ди страдала от постоянных измен любимого, Чарльза, принца Уэльского. Она развелась с ним в 1996 году. И уже через год часто носила серый костюм из пиджака и брюк. Новый образ создавала благодаря комбинации того же пиджака с юбкой.

Леди Ди любила носить костюмы.

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