Как принцесса Диана давала своим нарядам новую жизнь: 5 трансформаций. Фото

Принцесса Диана, она же леди Ди, несколько десятков лет назад любила перешивать старые платья. Зачем? Так знаменитость популяризовала апсайклинг – изготовление новых вещей из старых. Кстати, среди публичных личностей она была одной из первых, кто вдохновлял других на подобные эксперименты.

Сегодня же обновление старых вещей – одна из главных тенденций в мире моды. OBOZREVATEL предлагает вам ознакомиться с яркими нарядами леди Ди, которые она удачно изменила. Вдохновляйтесь примерами принцессы и попробуйте покреативить со стилем собственных вещей.

Небесно-голубое платье Catherine Walker с нежным декором для принцессы Дианы – одно из самых любимых. Ведь в ней леди появилась на публике не менее трех раз до того, как убрала рукава. В Дохе, Лиссабоне и Мюнхене. Обновленная версия платья еще больше подчеркнула женственность и изысканность своей обладательницы.

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К светскому событию, конных скачек, леди Ди каждый раз тщательно готовилась. Она выбирала элегантные платья, которые удачно сочетала со шляпами, клатчами и туфлями. Принцесса надевала на скачки один и тот же наряд (от бренда Victor Edelstein) два года подряд. На второй год перед матчем она убрала из платья баску, благодаря чему смогла лучше подчеркнуть фигуру.

Розовое платье – еще одно свидетельство того, что принцесса не любила избыточность в декоре одежды. Она сделала рукава длиннее и убрала баску. Линию талии костюмеры сместили ниже. Обновленное платье леди Ди осталось таким же ярким, но стало более изящным.

Во время парадов и подобных мероприятий принцесса Диана часто надевала бежевое пальто с узким воротником. За несколько лет леди решила изменить фасон – сделала его двубортным и приталенным. Шляпу с пером она заменила на минималистичную модель, а белые колготы – на спокойный оттенок, бежевый.

Серый деловой костюм принцессы Дианы нельзя назвать одним из самых ярких ее образов, но это для нее было больше, чем просто одежда. Это символ ее независимости и свободы. Ведь в браке леди Ди страдала от постоянных измен любимого, Чарльза, принца Уэльского. Она развелась с ним в 1996 году. И уже через год часто носила серый костюм из пиджака и брюк. Новый образ создавала благодаря комбинации того же пиджака с юбкой.

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