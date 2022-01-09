Кейт Миддлтон – 40. Как скромная девушка в мини-юбке стала претенденткой на место королевы

В воскресенье, 9 января, Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон празднует свое 40-летие. В последние 10 лет, с момента бракосочетания с Уильямом, герцогом Кембриджским, она постоянно работала над собой: меняла стиль, манеры и даже характер. Все для того, чтобы из простой и скромной девушки "превратиться" в аристократку.

О том, как Кейт вместе с социальным статусом изменила стиль одежды и собственное поведение, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стиль Кейт Миддлтон

Став герцогиней, Кейт пришлось отказаться от джинсов-скинни и мини-юбок. Согласно протоколу, она начала носить одежду более сдержанного стиля: шляпы, длинные пальто и платья ярких оттенков, закрытую обувь, наряды преимущественно без глубокого декольте.

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Изменилась и репрезентация брендов: если раньше Миддлтон надевала вещи исключительно от отечественных производителей, то за 10 лет в новом статусе ее гардероб пополнился люксовыми иностранными марками: Dolce&Gabbana, Chanel и т.д.

Когда Кейт стала женой Уильяма, в СМИ активно писали о том, что она может быть иконой стиля, как когда-то – принцесса Диана. Впрочем, хотя герцогиня имеет неограниченные финансовые возможности, ее одежда остается чисто "протокольной". Чего нельзя было сказать о стильных экспериментах леди Ди. Миддлтон достаточно консервативна: она не стремится "гнаться" за трендами в моде. Это касается не только выбора нарядов, но и обуви. Следует заметить, что каждый образ претендентки на место королевы – изыскан.

Единственным пристрастием Кэтрин стали украшения. У нее уже есть целая коллекция эксклюзивных драгоценностей: с помолвки – с большим центральным сапфиром оттенка Royal Blue (когда-то принадлежало принцессе Диане), обручальное кольцо из валлийского золота (от Елизаветы II), из белого золота (подарок от мужа после рождения сына Джорджа).

Как Кейт сменила свое поведение на интеллигентное

Кейт родилась в простой семье: отец происходил из среднего класса, а мать – из древнего рода шахтеров-угольников. В 1987 году Миддлтоны основали компанию посылочной торговли "Party Pieces", которая стремительно развивалась на британском рынке и сделала их миллионерами. Улучшение финансового положения не отразилось на модели воспитания в этой семье. Мама научила будущую герцогиню быть искренней, доброй, скромной и с обостренным чувством справедливости.

После того как Кейт стала претенденткой на звание королевы, она приобрела новые черты характера: смелость, сдержанность и изысканность манер. Минимум тактильности на публике и более протокольные официальные портреты – это лишь часть новой системы, в которой теперь живет знаменитость. Есть еще вещи, которые изменились в жизни герцогини. Она поддерживает благотворительную организацию Place2Be, патронирует несколько больших музеев, посещает школы и больницы и снимается в социальных рекламах.

Если сравнить Миддлтон до и после замужества, сразу видно, что она стала аристократкой: изучила этикет, "отточила" манеры и поведение. Кейт настолько скрупулезно соблюдает правила, что кому-то может показаться это снобством. Действительно, в королевской семье у нее сменились приоритеты. И все же Кейт вместе с мужем отходит от строгих формальностей: часто появляется в радиоэфирах и телешоу, а также общается с толпой и делает с фанатами селфи. Это уже нарушение правил протокола.

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