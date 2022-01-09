Кейт Миддлтон – 40. Как скромная девушка в мини-юбке стала претенденткой на место королевы

Дария Скуб
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Кейт Миддлтон – 40. Как скромная девушка в мини-юбке стала претенденткой на место королевы

В воскресенье, 9 января, Кембриджская герцогиня Кейт Миддлтон празднует свое 40-летие. В последние 10 лет, с момента бракосочетания с Уильямом, герцогом Кембриджским, она постоянно работала над собой: меняла стиль, манеры и даже характер. Все для того, чтобы из простой и скромной девушки "превратиться" в аристократку.

О том, как Кейт вместе с социальным статусом изменила стиль одежды и собственное поведение, читайте в материале OBOZREVATEL.

  • Стиль Кейт Миддлтон

Став герцогиней, Кейт пришлось отказаться от джинсов-скинни и мини-юбок. Согласно протоколу, она начала носить одежду более сдержанного стиля: шляпы, длинные пальто и платья ярких оттенков, закрытую обувь, наряды преимущественно без глубокого декольте.

До статуса герцогини Кейт надевала короткие наряды и мешковатые вещи.
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До свадьбы с Уильямом Кейт долгое время "искала" свой стиль.

Изменилась и репрезентация брендов: если раньше Миддлтон надевала вещи исключительно от отечественных производителей, то за 10 лет в новом статусе ее гардероб пополнился люксовыми иностранными марками: Dolce&Gabbana, Chanel и т.д.

Кейт часто можно увидеть в платьях с цветочным узором.

Когда Кейт стала женой Уильяма, в СМИ активно писали о том, что она может быть иконой стиля, как когда-то – принцесса Диана. Впрочем, хотя герцогиня имеет неограниченные финансовые возможности, ее одежда остается чисто "протокольной". Чего нельзя было сказать о стильных экспериментах леди Ди. Миддлтон достаточно консервативна: она не стремится "гнаться" за трендами в моде. Это касается не только выбора нарядов, но и обуви. Следует заметить, что каждый образ претендентки на место королевы – изыскан.

Кембриджская герцогиня часто носит длинные платья зеленых или пастельных оттенков, реже – красных.
В коллекции Кейт есть эксклюзивные украшения.

Единственным пристрастием Кэтрин стали украшения. У нее уже есть целая коллекция эксклюзивных драгоценностей: с помолвки – с большим центральным сапфиром оттенка Royal Blue (когда-то принадлежало принцессе Диане), обручальное кольцо из валлийского золота (от Елизаветы II), из белого золота (подарок от мужа после рождения сына Джорджа).

Драгоценные украшения Кейт Миддлтон.
Кольцо принцессы Дианы теперь носит Кейт Миддлтон.
  • Как Кейт сменила свое поведение на интеллигентное

Кейт родилась в простой семье: отец происходил из среднего класса, а мать – из древнего рода шахтеров-угольников. В 1987 году Миддлтоны основали компанию посылочной торговли "Party Pieces", которая стремительно развивалась на британском рынке и сделала их миллионерами. Улучшение финансового положения не отразилось на модели воспитания в этой семье. Мама научила будущую герцогиню быть искренней, доброй, скромной и с обостренным чувством справедливости.

Кейт Миддлтон и ее муж – Уильям, герцог Кембриджский.

После того как Кейт стала претенденткой на звание королевы, она приобрела новые черты характера: смелость, сдержанность и изысканность манер. Минимум тактильности на публике и более протокольные официальные портреты – это лишь часть новой системы, в которой теперь живет знаменитость. Есть еще вещи, которые изменились в жизни герцогини. Она поддерживает благотворительную организацию Place2Be, патронирует несколько больших музеев, посещает школы и больницы и снимается в социальных рекламах.

Кейт после женитьбы активно занимается развитием образования, культуры и медицины Великобритании.

Если сравнить Миддлтон до и после замужества, сразу видно, что она стала аристократкой: изучила этикет, "отточила" манеры и поведение. Кейт настолько скрупулезно соблюдает правила, что кому-то может показаться это снобством. Действительно, в королевской семье у нее сменились приоритеты. И все же Кейт вместе с мужем отходит от строгих формальностей: часто появляется в радиоэфирах и телешоу, а также общается с толпой и делает с фанатами селфи. Это уже нарушение правил протокола.

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