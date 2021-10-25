Парни завидовали: появились подробности личной жизни Кейт Мидлтон до принца Уильяма

Кейт Миддлтон до отношений с принцем Уильямом встречалась с несколькими парнями и получила прозвище среди друзей "Подтянутая Кейт". Отметим, что пара познакомилась в Сент-Эндрюсском университете в 2001 году.

Знакомые утверждают, что парни завидовали избранникам женщины, которые с ней встречались. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Одним из парней нынешней герцогини был матрос Ян Генри. "Ребята очень завидовали, когда она встречалась с Яном", – рассказал журналистам знакомый Миддлтон.

Он добавил, что ее отношения с матросом были всего лишь летним романом. "Ничего серьезного, он закончился, когда они разошлись, чтобы поступить в университет", – сказал источник.

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Первым серьезным парнем Миддлтон был спортсмен Гарри Блейкмор. По данным СМИ, девушка тяжело пережила разрыв и была "убита горем".

С Гарри она познакомилась во время учебы в колледже Мальборо в Уилтшире. Говорят, что в то время герцогиня еще "зациклилась" на хоккейном капитане.

Так, школьная подруга заявляла: "Она все время говорила о нем, и он, похоже, немного ее запутал".

История любви принца Уильяма и Кейт началась, когда они встретились в 2001 году, будучи студентами. Оба проживали в общежитии Святого Сальватора в Университете Сент-Эндрюс.

Вскоре после этого, в 2003 году, они начали встречаться. В отношениях был перерыв, о котором публике стало известно в 2007-м. Тем не менее роман возобновился и принц с его избранницей объявили о помолвке в 2010 году.

Титул Кейт Миддлтон – ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. В Шотландии она графиня Стратерн, в Северной Ирландии – баронесса Каррикфергюс.

Замуж за герцога Кембриджского Уильяма, внука британской королевы Елизаветы II, она вышла в апреле 2011 года.

У пары есть трое детей: принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта.

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