От выщипывания ресниц до деформации груди: самые отвртатительные стандарты красоты прошлых эпох. Фото

Сейчас чаще всего стандарты красоты диктуют модные дома и звезды. Они задают тренды, которым начинают следовать все девушки в разных уголках мира.

Тысячу лет назад женщины все так же поддавались веянию других и повторяли за известными личностями их наряды, прически и так далее. OBOZREVATEL решил узнать, какими были стандарты красоты в прошлых веках, и на что готовы были идти представительницы прекрасного пола, чтобы соответствовать моде.

Китай времен династии Цин

На восточной территории современного Китая 220 лет до н. э. у женщин ценились больше всего огромные ногти на руках. И чем длиннее они были, тем лучше. Такие отростки с пальцев символизировали благополучие, поскольку демонстрировали, что женщина ничего не делает руками.

В Китае времен династии Цин у женщин больше всего ценились огромные ногти

Средневековый Китай

Примерно в ХIII веке в том же Китае сформировалось странное представление об идеальной женской стопе. Это привело к тому, что 5-летним девочкам туго бинтовали стопы, чтобы нога не увеличивалась в размере. Это приводило к ужасной деформации костей и суставов, из-за чего многие "жертвы красоты" утрачивали возможность ходить. Но даже таких инвалидов с идеальной маленькой стопой брали замуж, что считалось большим счастьем и вознаграждением после всех страданий. Увы, но болезненная традиция бинтования ног маленьких девочек в Китае изредка встречается до сих пор.

5-летним девочкам в древнем Китае туго бинтовали стопы, чтобы нога не увеличивалась в размере

Средневековье в Европе

По средневековым канонам красоты ценилась бледная кожа, поэтому женщины повсеместно пытались осветлить лицо. Чтобы достичь аристократической бледности, требовались специальные белила. Нередко их готовили на основе ядовитого свинца, в некоторых случаях в состав такого средства попадал мышьяк, что неоднократно приводило к смертям прекрасных дам.

Женщины высветливали свое лицо с помощью свинцовых белил и мышьяка

Так как косметика практически не использовалась, а женские глаза должны были оставаться бледными и невыразительными, то многие начали использовать смертельно опасную настойку паслена. Этим ядом женщины закапывали глаза, чтобы расширить зрачки, визуально увеличивая этим глаза.

Эпоха Ренессанса

Это одна из самых важных эпох в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам. Однако, женщинам из знати в то время нужно было прилагать максимум усилий, чтобы выглядеть достойно. Тогда красавицами считали только тех, у кого высокий и непременно округлый открытый лоб, а линия роста волос расположена как можно дальше. В результате большинству девушек приходилось тщательно выдергивать ресницы, сбривать брови и волосы почти до макушки, чтобы сформировать "правильные" черты лица.

В эпоху Ренессанса красавицами считали только тех, у кого высокий лоб без волос

Сейчас такая мода, как ни странно, сохранилась с небольшими видоизменениями. Брови в 2021 году наконец-то разрешили не выщипывать, чтобы они обрели свою натуральную форму, а вот волосы по-прежнему должны расти так, чтобы был открыт лоб. Для этого такие красотки, как Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, пересадили себе волосы со лба и висков, чтобы сделать лицо выразительнее.

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер пересадили себе волосы со лба и висков, чтобы сделать лицо выразительнее.

Япония, XIII-XVIII век

Отличить замужнюю женщину от незамужней на протяжении пяти веков в Японии не составляло никакого труда. Семейный статус выдавала улыбка: сразу после замужества японки начинали красить зубы в черный цвет.

Японки после замужества красили зубы в черный цвет

Европа, XIX век

После нескольких веков засилья корсетов разной степени неудобства, которые часто приводили к обморокам женщин (они просто не могли в них дышать), в моду вошли "разводные" корсеты. Их носили, чтобы как можно шире раздвинуть груди, сформировав между ними как можно большее пространство. В то время в самых развитых странах такой бюст у дам считался эталоном красоты.

В Европе 19 века самыми красивыми считались те, у которых между грудями есть пространство

Вторая мировая война

Голые женские ноги считались верхом неприличия, а тратить деньги на нейлоновые колготки было недопустимой роскошью в мире. В Советском союзе многие и рады были бы купить себе "капроновых чулок", но из-за огромного дефицита в стране, их просто не было. Поэтому женщины красили себе ноги специальной краской, чтобы имитировать темные колготки, и рисовали себе белые носочки мелом. Более состоятельные могли себе позволить вечером краску смыть, чтобы дать коже отдохнуть, а вот бедные девушки носили ее, пока не сотрется. Такая "красота" приводила к аллергиям и раздражению, но это никого не волновало.

Во времена Второй мировой войны женщины рисовали себе чулки и носки разной краской, от которой были высыпания и аллергии

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