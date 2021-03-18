Как и одежда, прически, бьюти-тенденции сменяют одна за другой и в сфере пластической хирургии. Довольно часто, в надежде достичь совершенства, люди приходят к пластическим хирургам с самыми странными и не всегда безопасными запросами.

Некоторые из них заставят вас: удивиться, нервно смеяться или даже шокируют.

ТОП 5 странных запросов на операции:

5 место. Ринопластика в 5-й раз

Ринопластика - сложная операция, у которой есть множество нюансов. Один из них - ее невозможно выполнять бесконечно.

Резерв костной, хрящевой ткани и кожи в этом месте заканчивается быстро. По сути, вы можете выполнить ринопластику без ущерба для пациента 2-3 раза. В идеале - один раз. Но, мне довольно часто приходилось корректировать неудачные ринопластики во второй раз и даже в третий.

Когда повторная ринопластика выполняется, чтобы исправить результаты от предыдущей - это показание. Но бывает, что запросы на повторные ринопластики связаны только с нежеланием, или невозможностью, пациента вовремя остановиться.

Так довольно часто происходит из-за дисморфофобии - психического расстройства, при котором человек никогда не будет себе нравиться и будет пытаться что-то в себе изменить даже в случае, если станет идеальным для 90% общества. В данном случае корень проблемы не эстетический, а психологический.

Однажды ко мне обратилась пациентка, которая собиралась выполнить пластику носа в 5 раз. Помните, что случилось с носом Майкла Джексона после неоднократных ринопластик?

Конечно, на такие операции я даю отказ. Ринопластика ради ринопластики в 5 раз - это не о красоте и не о здоровье.

4 место. Раздвоенный язык, как у змеи

Раздвоенный, или змеиный, язык - это косметическая операция под названием "сплит языка". Ее вам могут выполнить в сомнительном тату-салоне. Там же могут сделать черные белки глаз или вставить "рога".

Все это не имеет никакого отношения к медицине и не является запросом на пластическую хирургию, в принципе. Это травматичные манипуляции, которые люди выполняют на свой страх и риск по своим личным причинам и мировоззрениям. Конечно, как хирург я никогда не стал бы принимать участия в чем-то подобном.

3 место. Гипер непропорциональные фигура, размер груди или ягодиц

Вот такие запросы поступают довольно часто, потому они стоят на третье месте топ-чарта странных запросов на пластические операции.

Многие выстраиваются в очередь на "бразильские ягодицы", чтобы воплотить в жизнь свою мечту с помощью процедуры, которая увеличивает эту зону путем введения в них жира. Часто этот жир берется из других частей тела, но иногда, если человек слишком худ, врачи обращаются к наполнителям или имплантатам.

Кроме того, что непропорциональные объемы в принципе не являются частью эстетического моделирования тела, эта процедура стала рискованной, потому что на рынке широко распространены поддельные наполнители, и многие неквалифицированные врачи выполняют незаконные инъекции.

Бывает, мне удается переубедить таких пациентов остановиться на более гармоничных для их пропорций тела размерах груди и ягодиц. Некоторым приходится отказывать. Как хирург, я понимаю, что часто желание сделать такую операцию существует "в моменте" - когда человек не может оценить себя со стороны или попросту остановиться, считая, что чем больше – тем лучше.

Через некоторое время пациент может пожалеть и вернется "вохвращать былое", и это снова ненужное хирургическое вмешательство, которого можно было избежать.

Мое мнение – если вы видите, что пациент не уверен или колеблется, лучше отправить его "подумать", а на подобные запросы, описанные выше – и вовсе дать отказ.

2 место. Лисьи глазки

Моя любимая категория "странных запросов" - это тренды сегодняшнего дня. Часто такие тренды высосанны из пальца какого-нибудь новоявленного гуру эстетической медицины с курсами НЛП за плечами и популяризированы блогерами с отсутствием чувства ответственности за контент, который они создают и транслируют в массы.

"Лисьи глазки" или "кошачий взгляд" относятся именно к таким запросам. Изначально, это попытка с помощью пластики век получить азиатский разрез глаз или "взгляд Беллы Хадид". Также, при такой операции подтягиваются "аля-Мефистофель" - брови.

Суть операции - в перемещении внешнего угла глаза максимально выше. Почему я против этого?

Начнем с того, что к пластической операции должны быть показания. В случае пластики век - это нависание кожи, жировые грыжи. Желание получить глаза, как у Беллы Хадид - это не показание. Минимально приподнять уголки глаз и брови можно с помощью инъекций ботулотоксина. В отдельных случаях - с помощью подтяжки бровей. Опять же - если к этому есть показания.

Перед операцией вы должны четко понимать, что именно вам будут делать, какую задачу решит для вас эта операция и возможные риски.

Если вы просто хотите модно выглядеть - купите лучше платье из новой коллекции местного дизайнера или сумочку.

1 место. Выглядеть, как звезда К-РОР

Этот запрос - №1 в списке актуальных и одновременно тех, которые бы я окрестил знаком "табу". Он чем-то схож с "лисьими глазками". Как-то к нам обратился 17-летний пациент с просьбой сделать ему разрез глаз, как у солиста K-поп группы Bangtan Boys.

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Если у вас есть ребенок-подросток или вы сами тинейджер, явление K-pop культуры вам знакомо. Краткий экскурс для тех, кто не в теме: K-pop - это масштабная музыкальная поп-субкультура, возникшая в Южной Корее, с миллионами поклонников среди молодёжи во всём мире.

Сегодня именно K-pop заставляет многих украинских ребят мечтать об экзотической для наших широт андрогинной азиатской внешности.

Мое отношение к этому – крайне негативное. На подобный запрос в от меня вы однозначно получите отказ. Изменение разреза глаз без показаний, как и желание походить на любую поп-звезду - рисковый и часто калечащий эксперимент.

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Любая пластическая операция должна быть показана пациенту.

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Например: наличие жировых грыж - показание к блефаропластике. Мы с радостью уберем грыжи и пациент получит молодой открытый взгляд. Верхняя блефаропластика даже поможет улучшить зрение.

Однако, необъективное, сформировавшееся под давлением поп-культуры желание выглядеть в точности, как обожаемая звезда - не показание к проведению блефаропластики или любой другой операции.

Цель пластической операции - не менять внешность человека или делать его на кого-то похожим. Пластическая операция - это коррекция и эстетическая гармонизация индивидуальной внешности пациента. Вы получаете лучшую версию себя, а не становитесь клоном кого-либо.

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Я за индивидуальность и любовь к себе. И, конечно, за безопасность здоровья и внешности пациентов.

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