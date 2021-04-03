Від вищипування вій до деформації грудей: найогидніші стандарти краси минулих епох. Фото

Зараз найчастіше стандарти краси диктують будинки моди й зірки. Вони задають тренди, яких починають дотримуватись усі дівчата в різних куточках світу.

Тисячу років тому жінки так само піддавалися віянню інших і повторювали за відомими особистостями їхні наряди, зачіски тощо. OBOZREVATEL вирішив дізнатися, якими були стандарти краси в минулих століттях і на що готові були йти представниці прекрасної статі, щоб відповідати моді.

Китай часів династії Цін

На східній території сучасного Китаю 220 років до н. е. у жінок найбільше цінувалися величезні нігті на руках. І чим довшими вони були, тим краще. Такі відростки з пальців символізували добробут, оскільки демонстрували, що жінка нічого не робить руками.

У Китаї часів династії Цін у жінок найбільше цінувалися величезні нігті

Середньовічний Китай

Приблизно в ХIII столітті в тому ж Китаї сформувалося дивне уявлення про ідеальну жіночу стопу. Це призвело до того, що 5-річним дівчаткам туго бинтували стопи, щоб нога не збільшувалася в розмірі. Це призводило до жахливої деформації кісток і суглобів, через що багато "жертв краси" втрачали можливість ходити. Але навіть таких інвалідів з ідеальною маленькою стопою брали заміж, що вважалося великим щастям і винагородою після всіх страждань. На жаль, але болюча традиція бинтування ніг маленьким дівчаткам у Китаї зрідка трапляється й донині.

5-річним дівчаткам у стародавньому Китаї туго бинтували стопи, щоб нога не збільшувалася в розмірі

Середньовіччя в Європі

За середньовічними канонами краси цінувалася бліда шкіра, тому жінки повсюдно намагалися висвітлити обличчя. Щоб досягти аристократичної блідості, були потрібні спеціальні білила. Нерідко їх готували на основі отруйного свинцю, у деяких випадках до складу такого засобу потрапляв миш'як, що неодноразово призводило до смертей прекрасних дам.

Жінки висвітлювали своє обличчя за допомогою свинцевих білил і миш'яку

Оскільки косметику практично не використовували, а жіночі очі повинні були залишатися блідими й невиразними, то багато хто почав використовувати смертельно небезпечну настоянку пасльону. Цією отрутою жінки закапували очі, щоб розширити зіниці, візуально збільшуючи цим очі.

Епоха Ренесансу

Це одна з найважливіших епох в історії культури Європи, що прийшла на зміну Середньовіччю. Однак жінкам зі знаті в той час потрібно було докладати максимум зусиль, щоб виглядати гідно. Тоді красунями вважали тільки тих, у кого високий і неодмінно округлий відкритий лоб, а лінія росту волосся розташована якнайдалі. У результаті більшості дівчат доводилося ретельно висмикувати вії, голити брови й волосся майже до верхівки, щоб сформувати "правильні" риси обличчя.

В епоху Ренесансу красунями вважали тільки тих, у кого високий лоб без волосся

Зараз така мода, як не дивно, збереглася з невеликими видозмінами. Брови у 2021 році нарешті дозволили не вищипувати, щоб вони мали свою натуральну форму, а ось волосся, як і раніше, повинно рости так, щоб був відкритий лоб. Для цього такі красуні, як Кім Кардаш'ян і Кендалл Дженнер, пересадили собі волосся з чола і скронь, щоб зробити обличчя виразнішим.

Кім Кардаш'ян і Кендалл Дженнер пересадили собі волосся з чола і скронь, щоб зробити обличчя виразнішим.

Японія, XIII-XVIII століття

Відрізнити заміжню жінку від незаміжньої протягом п'яти століть у Японії не становило жодних труднощів. Сімейний статус видавала посмішка: відразу після заміжжя японки починали фарбувати зуби в чорний колір.

Японки після заміжжя фарбували зуби в чорний колір

Європа, XIX століття

Після кількох століть засилля корсетів різного ступеня незручності, які часто призводили до непритомності жінок (вони просто не могли в них дихати), в моду увійшли "розвідні" корсети. Їх носили, щоб якнайширше розсунути груди, сформувавши між ними якомога більший простір. У той час у найрозвиненіших країнах такий бюст у жінок вважався еталоном краси.

У Європі 19 століття найкрасивішими вважалися ті, у кого між грудьми є простір

Друга світова війна

Голі жіночі ноги вважалися чимось вкрай непристойним, а витрачати гроші на нейлонові колготки було небаченою розкішшю. У Радянському Союзі багато хто і радий був би купити собі "капронові панчохи", але через величезний дефіцит у країні їх просто не було. Тому жінки фарбували собі ноги спеціальною фарбою, щоб імітувати темні колготки й малювали собі білі шкарпетки крейдою. Більш заможні могли собі дозволити ввечері фарбу змити, щоб дати шкірі відпочити, а ось бідні дівчата носили її, поки не зітреться. Така "краса" призводила до алергій і подразнення, але це нікого не хвилювало.

За часів Другої світової війни жінки малювали собі панчохи і шкарпетки різною фарбою, від якої були висипання і алергії

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