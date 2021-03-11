В этом году в тренде эстетической хирургии остаются те же операции, что были популярны в 2020 году. Особенно часто приходят пациенты на липомоделирование тела, пластику век, короткорубцовую подтяжку лица. Но давайте по порядку.

Все о теле

Липомоделирование тела - сам себе скульптор

Под липомоделированием мы подразумеваем - классическую, лазерную липосакции, липофилинг и пластику ягодиц. Чем так полюбилась пациентам эта операция?

Начнем с того что не всегда спортзал и диеты помогут достичь тех идеальных форм (именно форм!) тела, которые так хочется иметь. Мы можем похудеть, накачать мышцы, привести в тонус тело в целом, но если у нас генетически опущены ягодицы или отсутствует четкая линия талии или бедер – спорт и диета здесь не помогут.

И здесь на помощь-то и приходит липомоделирование - комплекс манипуляций, с помощью которого пациент достигает желанной формы тела.

Во время липомоделирования хирург убирает объемы там, где они нежелательны, а после – формирует объемы и изгибы там, где они нужны.

Хоть липомоделирование - это комплекс процедур, все они выполняются за 1 раз, а для его проведения используется общая анестезия. Реабилитационный период зависит от зон, где была проведена операция, как правило - до 1 месяца. Но, уже через 2-4 дня пациент может спокойно возвращаться к привычной социальной жизни.

Именно с помощью липомоделирования можно создать изящную тонкую талию, плавную линию бедер, плоский сексуальный живот. Липомоделирование способно за одну операцию придать ягодицам объем, которого иногда невозможно добиться даже интенсивными тренировками в зале.

Маммопластика

Вне времени остается и маммопластика. Ажиотаж в этом направлении не спадает с начала 90-х на Западе, а в Украине спрос только растет с каждым годом, начиная с 2010 года. Чем так полюбилась эта операция?

Маммопластика – это операция, которая:

возвращает форму и размер груди после беременности

помогает исправить выраженную анатомическую ассиметрию груди

помогает получить желаемый размер и форму груди,

Обычно маммопластика включает в себя использование анатомических имплантов, сделанных из специального медицинского силикона, для достижения желаемых размера и формы груди.

Существует миф, что имплант может опуститься со временем. Это не так. Сегодня мы устанавливаем импланты исключительно под грудной мышцей, не травмируя молочные протоки и, таким образом, просто не даем им шансов опуститься. Доступ через подгрудную складку, ареолы или подмышки подбирается индивидуально хирургом.

Маммопластика проводится под общим наркозом. Реабилитационный период длится в среднем 14-21 день. В первые сутки пациенты находятся в клинике под постоянным наблюдением в стационаре, через 5-7 дней снимаются операционные швы, а уже спустя две недели можно постепенно возвращаться к обычному ритму жизни.

Все о лице

Июнь объявил, что "глаза - это новые губы" - скажем "спасибо" COVID-19 и маскам, которые стали частью нашего повседневного ансамбля. Западные мэтры пластической хирургии предполагают, что эта тенденция сохранится. Я же никогда не сомневался, что операции на глазах будут пользоваться успехом.

Так как решением многих – не только эстетических, но и физиологических – проблем на сегодняшний день остается блефаропластика.

Блефаропластика - это возможность "помолодеть за обеденный перерыв". Операция относится к light-процедурам.

Что это значит?

Все просто - вы успеете ее сделать, условно, в течении ланча, так как длится она всего 25-30 минут. При этом результат от процедуры заметен сразу. Блефаропластика помогает избавиться от "мешков" под глазами и нависших век, и благодаря этому делает взгляд открытым и молодым, визуально “сбрасывает” пациенту 5-10 лет.

Операция может быть выполнена под седацией, и уже через несколько часов после операции пациент едет домой.

Реабилитация после блефаропластики короткая и легкая. Например, после трансконъюктивальной блефаропластики не остается никаких следов вмешательства уже через 5-7 дней, а швы полностью незаметны уже через 7-10 дней.

Кому показана операция?

Как возрастным пациентам, так и молодым - все зависит от анатомических особенностей пациента.

Такая "оптимизация глаз" может творить чудеса, заставляя нас выглядеть отдохнувшими, менее напряженными и более собранными. Именно поэтому блефаропластика все еще остается фаворитом среди большинства пациентов.

Короткорубцовая подтяжка лица MACS-Lift - forever young

Долой кардинальные "смены" лица! Если у вас подтяжка лица ассоциировалась с кардинальным изменением внешности, то это всего лишь страхи и мифы прошлого. Сегодня мы добиваемся максимально естественного результата благодаря новым практикам, после которых явное хирургическое вмешательство незаметно для окружающих.

Я говорю о процедуре "фейслифт" - это операция, которая разительно эволюционировала за последнее десятилетие.

Если традиционные процедуры по подтяжке лица подтягивают кожу в горизонтальном направлении, и поэтому часто после таких манипуляций пациент действительно может иметь так называемый “прооперированный вид”, то "MACS-лифт" подтягивает кожу и подлежащие структуры лица вертикально, обеспечивая более естественный результат.

Преимущества короткорубцовой подтяжки лица:

Операция выполняется в более короткие сроки, чем традиционная подтяжка

Период реабилитации после MACS-лифтинга короче, чем после традиционной подтяжки

Из-за того, что разрез делается за ухом, швы после операции со временем незаметны

Большинство хирургов сегодня отдают предпочтение именно этой процедуре, так как тренд и стремление к естесственности прогрессируют, и именно "фейслифт" помогает получить результаты более естественные, чем после других техник подтяжки.

Липофилинг лица

Липомоделирование также активно применяется для гармонизации лица. Процедура заключается в изменении формы лица и восстановлении утраченных объемов из-за старения – например, в области скул и щек. Результат - естественный и стойкий.

Реабилитационный период после проведения липофилинга лица длится от 7 до 10 дней.

Если вы ищете натуральную и долговечную альтернативу синтетическому кожному наполнителю, "нанофэт" - это совершенно новый уровень инъекций лицевого жира - он выглядит и действует как инъекционный препарат, но никогда не уходит.

Но мой самый главный совет, если хотите провести данную операцию - найдите пластического хирурга, чьи представления об эстетике и прекрасном совпадают с вашими. Так, как липомоделирование в каком-то смысле - об искусстве, о создании идеальных пропорций, которые у каждого свои.

Ринопластика

По своему опыту скажу, что многие люди мечтают изменить форму носа, но не догадываются о том, как сильно это изменит их внешность.

Нос имеет огромное не только функциональное значение, но и влияние на общее восприятие нашей внешности в целом. Более того, во многих странах, культурах - совершенно разное восприятие красоты и красоты носа, в частности.

Потому даная операция никогда не выйдет из "моды пластической хирургии". Ринопластика решает ряд вопросов, включая:

Коррекцию формы носа

Коррекцию размера носа

Восстанавление носа после травмы

Исправление врожденных дефектов

Улучшение дыхательнной функции.

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Длительность операции от 30 минут до 5 часов. Анестезия - общая. Реабилитация - 1 месяц.

Самое важное - решаясь на ринопластику, нужно выбрать врача, чье эстетическое восприятие совпадает с вашим.

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