Тренды красоты за последние 100 лет: опубликованы фото

Художник Ян Кудела визуализировал главные тенденции красоты каждого десятилетия, чтобы продемонстрировать наглядно, как они менялись.

В 1920-х на пике популярности был максимально яркий макияж, поэтому модницы того времени не жалели косметики, чтобы выглядеть привлекательно. Об этом пишет Transforminglives.

А в 1930-х годах в моде были тонкие брови, которые делали взгляд девушки очень выразительным.

В 1940-х обязательным элементом косметички каждой женщины была яркая красная помада. Кроме того, готовую косметику тогда было трудно достать, поэтому были распространены рецепты домашнего приготовления.

В 1950-х макияж делали с использованием персиковых румян, оранжево-красной помады и подводки для глаз.

В 1960 особый акцент делался именно на глазах – их выделяли тушью или подводкой.

В 1970 в моду входят яркие тени, глянцевые губные помады и бронзер.

В 1980 году прическа и макияж были максимально яркими и красочными.

В 1990 году актуальным был макияж с размазанными глазами и бордовыми губами.

В 2000 году макияж выглядел женственным, с глянцевыми губами и голубыми или серебристыми тенями для век.

В 2010 году на пике популярности был эффектный и тяжелый макияж с густыми ресницами, контуром и хайлайтером для "имитации" розового цвета лица.

В 2020 новые карантинные реалии привели к тому, что образ стал более натуральным и сдержанным.

В 2030 году ожидается, что макияж станет выразительным и игривым.

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