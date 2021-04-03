От выщипывания ресниц до деформации груди: самые отвртатительные стандарты красоты прошлых эпох. Фото

Сейчас чаще всего стандарты красоты диктуют модные дома и звезды. Они задают тренды, которым начинают следовать все девушки в разных уголках мира.

Тысячу лет назад женщины все так же поддавались веянию других и повторяли за известными личностями их наряды, прически и так далее. OBOZREVATEL решил узнать, какими были стандарты красоты в прошлых веках, и на что готовы были идти представительницы прекрасного пола, чтобы соответствовать моде.

На восточной территории современного Китая 220 лет до н. э. у женщин ценились больше всего огромные ногти на руках. И чем длиннее они были, тем лучше. Такие отростки с пальцев символизировали благополучие, поскольку демонстрировали, что женщина ничего не делает руками.

Примерно в ХIII веке в том же Китае сформировалось странное представление об идеальной женской стопе. Это привело к тому, что 5-летним девочкам туго бинтовали стопы, чтобы нога не увеличивалась в размере. Это приводило к ужасной деформации костей и суставов, из-за чего многие "жертвы красоты" утрачивали возможность ходить. Но даже таких инвалидов с идеальной маленькой стопой брали замуж, что считалось большим счастьем и вознаграждением после всех страданий. Увы, но болезненная традиция бинтования ног маленьких девочек в Китае изредка встречается до сих пор.

По средневековым канонам красоты ценилась бледная кожа, поэтому женщины повсеместно пытались осветлить лицо. Чтобы достичь аристократической бледности, требовались специальные белила. Нередко их готовили на основе ядовитого свинца, в некоторых случаях в состав такого средства попадал мышьяк, что неоднократно приводило к смертям прекрасных дам.

Так как косметика практически не использовалась, а женские глаза должны были оставаться бледными и невыразительными, то многие начали использовать смертельно опасную настойку паслена. Этим ядом женщины закапывали глаза, чтобы расширить зрачки, визуально увеличивая этим глаза.

Это одна из самых важных эпох в истории культуры Европы, пришедшая на смену Средним векам. Однако, женщинам из знати в то время нужно было прилагать максимум усилий, чтобы выглядеть достойно. Тогда красавицами считали только тех, у кого высокий и непременно округлый открытый лоб, а линия роста волос расположена как можно дальше. В результате большинству девушек приходилось тщательно выдергивать ресницы, сбривать брови и волосы почти до макушки, чтобы сформировать "правильные" черты лица.

Сейчас такая мода, как ни странно, сохранилась с небольшими видоизменениями. Брови в 2021 году наконец-то разрешили не выщипывать, чтобы они обрели свою натуральную форму, а вот волосы по-прежнему должны расти так, чтобы был открыт лоб. Для этого такие красотки, как Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, пересадили себе волосы со лба и висков, чтобы сделать лицо выразительнее.

Отличить замужнюю женщину от незамужней на протяжении пяти веков в Японии не составляло никакого труда. Семейный статус выдавала улыбка: сразу после замужества японки начинали красить зубы в черный цвет.

После нескольких веков засилья корсетов разной степени неудобства, которые часто приводили к обморокам женщин (они просто не могли в них дышать), в моду вошли "разводные" корсеты. Их носили, чтобы как можно шире раздвинуть груди, сформировав между ними как можно большее пространство. В то время в самых развитых странах такой бюст у дам считался эталоном красоты.

Голые женские ноги считались верхом неприличия, а тратить деньги на нейлоновые колготки было недопустимой роскошью в мире. В Советском союзе многие и рады были бы купить себе "капроновых чулок", но из-за огромного дефицита в стране, их просто не было. Поэтому женщины красили себе ноги специальной краской, чтобы имитировать темные колготки, и рисовали себе белые носочки мелом. Более состоятельные могли себе позволить вечером краску смыть, чтобы дать коже отдохнуть, а вот бедные девушки носили ее, пока не сотрется. Такая "красота" приводила к аллергиям и раздражению, но это никого не волновало.

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