Как бороться с темными кругами под глазами: косметолог дала ответ

Чтобы избавиться от темных кругов под глазами, нужно нормализовать режим дня, полноценно спать и питаться. Зона вокруг глаз нуждается в бережном уходе и постоянном увлажнении, в этом помогут косметологические процедуры и уходовые косметические средства.

Об этом врач-косметолог Карина Должанская эксклюзивно рассказала для OBOZREVATEL. Эксперт объяснила, что эта проблема возникает у людей, которые недосыпают и пьют мало воды.

"Нужно постоянно увлажнять кожу, бережно наносить косметические средства и использовать кремы, которые предназначены специально для зоны вокруг глаз", – рекомендует косметолог.

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Врач советует в первую очередь своим пациентам выспаться и нормализовать режим дня. Наиболее распространенная причина появления темных кругов под глазами – систематическое недосыпание, переутомление и стресс.

По словам косметолога, вредные привычки: курение и чрезмерное употребление алкоголя, могут провоцировать морщины и темные пятна на лице, которые похожи на синяки.

Косметолог предупредила, что организм может сигнализировать о проблемах со здоровьем появлением темных кругов. Нужно проверить сосудистую систему, печень и другие внутренние органы. После сдачи анализов врач по индивидуальному назначению порекомендует курс мезотерапии или биоревитализации, которые омолаживают и насыщают кожу витаминами.

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