Как выглядеть на 10 лет моложе: секреты звезд

Миллионы девушек завидуют звездам, созерцая на их идеальную кожу без морщин. Многие подозревают, что знаменитости злоупотребляют пластическими операциями и инъекциями, чтобы поддерживать красоту.

Однако селебрити утверждают, что секрет молодости – несколько простых средств и лайфхаков. OBOZREVATEL собрал советы звезд, которые выглядят на 10 лет моложе своего возраста.

Шарлиз Терон не выходит на улицу без крема с защитой от UV-лучей. Влияние солнечных лучей пагубно влияет на кожу лица и провоцирует старение. Актриса использует косметические средства с уровнем защиты SPF 30.

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Кейт Миддлтон пристально следит за питанием и это помогает ей выглядеть потрясающе. Кембриджская герцогиня ест много рыбы, орехов и продуктов, которые насыщенные полезными жирами и поддерживают молодость кожи.

Сальма Хайек уделяет значительное внимание очищению кожи. Звезда кино умывается специальным гелем и убирает остатки макияжа на лице кокосовым маслом.

Секрет молодости Синди Кроуфорд в том, что она пьет много воды, не курит и высыпается.

Дженнифер Лопес сохраняет потрясающе молодой вид в 51 год, потому что никогда не употребляет алкоголь, даже на вечеринках или праздниках.

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