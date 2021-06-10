Как подтянуть лицо без операций

Упругая, подтянутая и свежая кожа – это главные признаки красоты и молодости женщины. Потеря коллагена, ультрафиолетовые лучи и похудение являются основными причинами возрастного опущения и дряблости кожи на лице и шее.

Издание The Derm Collective при участии врачей-дерматологов выделили факторы, которые могут вернуть молодость, свежесть и красоту без инъекций и операций. Кремы с витаминами, косметические процедуры и здоровый образ жизни улучшают состояние кожи.

Здоровый образ жизни. Чрезмерное употребление алкоголя, курение, неправильное питание и вредные привычки способствуют ухудшению состояния кожи. Стоит пить не менее двух литров воды, чтобы избежать обезвоживания организма.

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Солнечные лучи. Кожу нужно прятать от солнца, а летом обязательно стоит наносить крем с SPF-защитой. Полноценное питание также поможет сохранить кожу молодой, здоровой и упругой.

Домашний уход. Правильно подобранный крем с содержанием коллагена и эластина сохранит свежее состояние кожи. Тусклая и дряблая кожа нуждается в увлажнении.

Гиалуроновая кислота поддерживает верхний слой дермы в здоровом и увлажненном состоянии. Обычно кожа обвисает, когда сокращается выработка этого вещества с возрастом. Применение крема, содержащего по меньшей мере 0,1% кислоты улучшает общую текстуру и эластичность кожи у женщин.

Ретиноиды убирают признаки фотостарения, пигментацию и микро-морщины. Ретинол стимулирует возрождение и создание новых клеток кожи. Чтобы достичь заметного результата, нужно использовать косметические продукты с ретиноидами хотя бы 6 месяцев регулярно.

Витамин C обеспечивает защиту от фотостарения кожи. Стресс, солнце и загрязненная среда провоцируют обвисание и морщины на коже, а витамин C защищает ее.

Многие лидеры мнений рекомендуют заниматься фейсбилдингом. 15-20 минут самомассажа могут скорректировать овал лица, избавиться от отечности и подтянуть кожу.

Косметологи рекомендуют ультразвуковую, лазерную и радиочастотную подтяжку лица, они подарят более видимый результат после первой же процедуры.

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