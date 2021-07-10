Как бороться с акне, веснушками и морщинами на лице. Интервью с косметологом

Чаще всего пациенты обращаются к косметологу с проблемой веснушек, высыпаний, темных кругов под глазами и морщин на лице. Многие люди хотят обладать идеальной кожей, но чаще девушки экономят деньги на профессиональной помощи и косметике.

О том, как правильно ухаживать за кожей и как бороться с самыми популярными проблемами, рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL практик врач-косметолог Карина Должанская. Эксперт объяснила, что становится причиной появления прыщей, сколько раз в день нужно очищать кожу, какие процедуры помогут избавиться от пигментации.

Акне, сыпь, угри

После первых акне, следует как можно быстрее обратиться к врачу и начать лечение, чтобы не оставалось шрамов.

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Детальный дерматологический анамнез поможет узнать, откуда появились акне. Самая распространенная причина – неправильный образ жизни и питание.

Врач-дерматолог сначала разбирает характер высыпаний, потом назначает лечение и процедуры. Первое, с чего следует начать в борьбе с акне – качественный домашний уход. Самое главное – умывание и тонизирование кожи 2-3 раза в день. Это поможет предотвратить развитие бактерий и очистит лицо. Далее необходимо подобрать дневной и ночной кремы, которые будут локально подсушивать прыщи. Жирный, комбинированный и сухой тип кожи нужно тщательно увлажнять.

Веснушки и пигментные пятна

С появлением первого солнышка многих волнует пигментация на коже, это распространенная проблема, с которой часто обращаются к косметологу. Ранее от веснушек на лице все хотели избавиться, однако сейчас они стали трендом и девушки гордятся такой особенностью. Процесс пигментации может вызвать проблемы со здоровьем и провоцирует фотостарение.

С веснушками борются многие косметологические процедуры: пилинги в зимний период и карбокситерапии. Обязательным является использование SPF-защиты в любой сезон года. Крем с SPF блокирует лучи UVA (провоцируют рак и фотостарение) и UVB (ожоги и пигментацию). Во время длительного пребывания на солнце, следует использовать крем с защитой каждые 2-4 часа.

Темные круги под глазами

Зона кожи вокруг глаз требует бережного повседневного ухода. От темных кругов под глазами непросто избавиться, а причины их появления могут быть разные, самая распространенная – недостаток сна.

Главный лайфхак – выспаться и нормализовать режим дня. Бешеный ритм жизни современного общества истощает организм. Полноценное питание, здоровый сон и положительные эмоции – залог хорошего внешнего вида.

Патчи под глаза действенны лишь против отеков, но не от темных кругов вокруг глаз, поэтому их нужно держать в холодильнике. Патчи дают увлажнение и уход за нежной кожей, что предупреждает появление морщин.

Второй подбородок и морщины

Профессиональный массаж косметолога или самомассаж лица лишь снимает отек, временно подтягивая кожу. Благодаря различным техникам, можно снять гипертонус мышц, улучшить приток крови и предупредить старение.

Второй подбородок – возрастная проблема или особенность лица, с помощью массажа от нее невозможно избавиться. Со вторым подбородком врачи борются в несколько этапов, в зависимости от степени проблемы. Первый этап – профессиональные уходовые процедуры, чтобы предотвратить обвисание кожи. Второй этап – инъекции красоты, последний самый действенный метод – пластическая хирургия.

С морщинами борются все женщины в возрасте 30+, а в домашних условиях попытки избавиться статических морщин безрезультатны. Иногда даже инъекциями трудно достичь желаемого результата. Кто постоянно правильно ухаживает за собой дома или в кабинете косметолога, тот продлит молодость кожи.

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