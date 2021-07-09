Как бороться со вторым подбородком: косметолог дала советы
Чтобы избавиться от второго подбородка и обвисания кожи, нужно подобрать домашний уход, который вернет коже упругость. Чтобы бороться с первыми признаками старения, следует использовать крем в составе которого: витамин C, коэнзим Q10, ретинол и другие полезные компоненты.
Об этом врач-косметолог Карина Должанская эксклюзивно рассказала для OBOZREVATEL. Эксперт объяснила, какие процедуры являются действенными против второго подбородка.
"Необходимо предупредить появление статических морщин и подобрать витаминный домашний уход вместе с врачом, который не допустит ухудшения состояния кожи", – заметила косметолог.
Эксперт сообщила, что проблему обычно разделяют на три стадии. На начальном этапе от второго подбородка можно избавиться с помощью уходовых средств косметики, которые улучшают упругость кожи, тщательно ее увлажняют и подтягивают.
На втором этапе, когда проблема более значительная – косметолог советует использовать специальные инъекции, которые расщепляют жир. Также второй подбородок может быть генетической особенностью лица, от которой можно избавиться только с помощью пластической хирургии.
Массаж – действенная профилактика старения и обвисания кожи, которая снимает гипертонус мышц и улучшает притоки крови. "Массаж лица руками профессионала или самомассаж не поможет в борьбе со вторым подбородком. Все популярные массажеры только разгоняют застоявшуюся лимфу, после чего нет отеков и заметный результат временной подтяжки". – подчеркнула косметолог.
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