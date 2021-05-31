Раскрыты секреты красоты и молодости француженок. Фото

У француженок, о невероятной харизме и красоте которых ходят целые легенды, есть свои секреты, которые помогают им выглядеть сексуальнее и моложе остальных. Кремовые текстуры в мейкапе,небрежная укладка и ощущение легкости – лишь некоторая часть этого списка.

Издание Cosmopolitan пишет, что француженки всегда выберут слегка небрежную, взъерошенную прическу, нежели аккуратный колосок или залакированный пучок. Пляжные волны, легкие начесы и густые челки – француженки любят подчеркивать природную текстуру своих волос (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кремовые румяна, легкий bb-крем вместо пудры и тени в формате стика – главные составляющие макияжа француженок. Они знают, что этих средств будет достаточно, чтобы выглядеть естественно и свежо.

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Француженки используют только качественный гель для умывания, крем для лица и кожи вокруг глаз с молодого возраста, поэтому какие-либо радикальные косметические вмешательства попросту отпадают.

Активность – еще одна составляющая их успеха. Француженки всегда найдут время, чтобы прогуляться пешком или прокатиться на велосипеде.

И главное правило их успеха – находить время для женских радостей. Купить себе новую красную помаду или комплект белья, открыто сказать бойфренду о своих желаниях поужинать в лучшем ресторане – все это может быть одним из вариантов.

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