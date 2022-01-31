5 комнатных растений, которые выводят токсины из воздуха и улучшают сон

Комнатные растения не только украшают дом, но и служат его защитой от токсинов, так как очищают воздух. Но на это способна не вся зелень.

Эксперт по садоводству в компании Miracle-Gro Кейт Тернер назвала пять лучших растений, которые могут быть полезны в доме. Это пальма Арека, лилия мира, драцена душистая, английский плющ и тещин язык. Также она рассказала, как уборка, отделка продуктов, плиты и пожары способствуют загрязнению воздуха, пишет Exрress.

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"Наши дома также могут страдать от плохой вентиляции, особенно зимой, когда мы реже открываем окна. Таким образом, наличие растений может помочь улучшить качество воздуха, удаляя вредные токсины и очищая его для нас. Исследования даже показали, что, посадив в доме больше растений, вы можете обнаружить, что после долгого рабочего дня будете чувствуете себя менее уставшим, а некоторые растения даже улучшают качество сна", – утверждает гуру садоводства.

Пальма арека является природным увлажнителем и может помочь при заложенности носа. Но для нее нужно место, так как в своих размерах пальма вырастает большой. Хотя особого ухода она к себе не требует – всего лишь легкий полив.

Лилии мира. Это тропическое растение отлично очищает воздух. Также за ним очень легко ухаживать – необходимо среднее и слабое освещение и легкий полив.

Драцена душистая, или кукуруза удаляет токсины из воздуха. Она предпочитает фильтрованный свет.

Английский плющ будет самым лучшим вариантом для спальни аллергиков и астматиков. Он способен удалить до 78% переносимой по воздуху плесени менее чем за день. Поэтому существенно облегчит дыхание ночью.

Змеиное растение (тещин язык). Кроме того, что оно самое простое в уходе, также способствует удалению из воздуха как токсинов, так и углекислого газа. Так как оно любит влажность, то будет хорошим вариантом украшения ванной комнаты. Поливать тещин язык стоит только тогда, когда почва полностью высохнет.

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