5 комнатных растений, которые притягивают в дом деньги и удачу

Комнатные растения важны не только для экосистемы в доме, но и для создания благоприятной атмосферы, чтобы привлекать деньги и отсекать негатив. Среди таких – денежное дерево, лимонное и даже кактусы.

Чтобы притянуть в дом деньги и удачу, достаточно завести правильный комнатный цветок. Подробнее о растениях, притягивающих счастье и богатство, читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Денежное дерево

Популярное дерево, которое, по мнению специалиста по восточной философии Долмы Джангкху, чистит дом от негатива и открывает поток благоприятной энергии ци. Наличие дома этого цветка, может дать доступ к деньгам, изобилию и достатку.

Видео дня

Отметим, что не зря это дерево назвали денежным, ведь его главное свойство – умение быстро поглощать воду, накапливая ее в листьях. Именно так и стоит поступать с деньгами. Кроме того, листья, которые опали с дерева, покрываются серебристым налетом, что напоминает монеты.

Специалисты считают, что не стоит приобретать целый цветок, а лучше одну веточку. Ее необходимо поставить в воду, а когда появятся корни, пересадить в горшок в южной или юго-восточной стороне дома.

Драцена Сандера

Это растение называют "комнатным бамбуком счастья". Оно отличается своей неприхотливостью. Этот цветок символизирует здоровье и долголетие, а также привлекает достаток и финансовую стабильность.

Визуально Драцена тянется вверх, что означает карьерный рост, трудолюбие и упорство в достижении целей.

Дерево желаний

Дерево желаний также имеет несколько имен – замиокулькас или долларовое дерево. Оно обладает потрясающей выносливостью, а размножать его можно семенами, клубнями или листьями. Владельцу такого растения не придется постоянно поливать его, поскольку дерево желаний неприхотливое. В случае если цветок засохнет, то полив его сухой кустик, он начнет оживать.

Что касается денежной силы, то она заключена в зеленой окраске листьев, напоминающая долларовую купюру.

Лимонное дерево

Яркое необычное дерево отлично привлекает внимание гостей. Согласно концепции фэншуй, желтый цвет означает радость, надежду и успех. Отметим, что в культуре Китая лимоны – это денежные талисманы, которые обещают благополучие и достаток. Однако важно его вовремя поливать и протирать листья.

Кактус

Казалось бы, причем кактус к успеху и богатству, однако их считают растениями, которые привлекают денежную энергию. Благодаря их ауре, рождаются удачные бизнес-проекты. Поэтому их лучше держать в кабинетах. Кроме того, кактусы якобы отпугивают воров.

Ранее OBOZREVATEL писал о десяти неприхотливых домашних растениях, которые вовсе не требуют ухода. Среди таких, алоэ, эчеверия, плющ и другие.