В Киеве задержан военный, который ударил сотрудника ТЦК в центре города. Фото

Вечером 6 июня столичные полицейские задержали мужчину, ударившего сотрудника ТЦК. Происшествие произошло в центре Киева накануне.

Об этом сообщили правоохранители. Задержанным оказался 31-летний военнослужащий, ранее самовольно покинувший военную часть.

"Вчера вечером возле станции метро "Хрещатик" к военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые общались с гражданами, подошел прохожий и начал провоцировать конфликт. Работники ведомства попросили у него военно-учетные документы, однако последний продолжил свои агрессивные действия и ударил одного из военнослужащих", – сообщили правоохранители.

Отмечается, что сотрудники Шевченковского управления полиции оперативно установили местонахождение нарушителя и задержали его.

По указанному факту правоохранители расследуют уголовное производство, начатое по ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины "Побои и пытки".

Как сообщал OBOZ.UA, в Херсоне 4 июня 60-летняя горожанка укусила за руку одного из полицейских, совместно с сотрудниками ТЦК и СП документировавших административные правонарушения. Так она отреагировала на попытку правоохранителей проверить документы у ее 23-летнего сына.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах военнообязанный подрался с представителем ТЦК, в Черновицкой области раненого на фронте сотрудника ТЦК госпитализировали с химическими ожогами глаз и дыхательных путей после нападения мужчины с баллончиком, а в Черкасской области военному из ТЦК бросили взрывчатку во двор дома.