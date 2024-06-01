В Черновицкой области напали на работников ТЦК: одного из военных госпитализировали

В Черновицкой области военнообязанный мужчина совершил нападение на работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. При этом пострадал военнослужащий местного ТЦК.

Пострадавшего ранее перевели на работу в военкомат после тяжелого ранения на фронте. Об этом рассказали в Черновицком областном ТЦК и СП.

Это произошло 31 мая в селе Черепковцы, недалеко от границы с Румынией. Там работники ТЦК осуществляли оповещение населения.

На военнослужащих ТЦК напал мужчина, применивший газовый баллончик. Один из работников военкомата получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Военнослужащему оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Сопротивлявшегося нападавшего задержали до приезда полиции.

В ТЦК подчеркнули, что уведомление военнообязанных осуществляется согласно законодательству. "Оскорбления, сопротивление или препятствование деятельности работников ТЦК будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", – предупредили в военкомате.

Это далеко не первый случай нападения на работников ТЦК именно в Черновицкой области. Как сообщал OBOZ.UA, недалеко от села Черногозы в апреле группа людей заблокировала автомобиль представителя ТЦК, а к нему самому применили силу и угрожали. В результате он выстрелил несколько раз в землю.

А в Путильской общине сразу двое мужчин наехали машиной на одного из представителей ТЦК, а затем в ход пошли угрозы топором. Военнослужащим были нанесены телесные повреждения.

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