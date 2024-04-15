В сети показали, как восстанавливают многоэтажку в Киеве, в которую попала российская ракета в прошлом году. Фото

В Соломенском районе продолжают работы по восстановлению многоэтажки, в которую попали обломки сбитой российской ракеты. Событие произошло летом 2023 года.

Об этом сообщили в социальных сетях. В результате вражеской атаки погибли жители дома

"Так сейчас выглядит многоэтажка по Липковскому, которая пострадала от рашистской ракеты прошлым летом. Продолжаются работы по восстановлению", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть последствия разрушения и восстановления здания. В частности, специалисты поэтапно отстраивают каждый этаж, поврежденный в результате вражеского обстрела.

Напомним, ночью 24 июня 2023 года войска РФ совершили массированную воздушную атаку по Украине, больше всего ракет направив по Киеву. Защитники неба сбили над столицей более 20 враждебных целей, однако их обломки зацепили многоэтажку в Соломенском районе. В результате вражеской атаки там погибли трое и пострадали 11 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в частном секторе Соломенского района Киева изъяли упавшую там во время российских обстрелов боевую часть ракеты 25 марта. Взрывотехники отключили и изъяли детонаторы.

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