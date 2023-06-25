Появилось видео первых минут после попадания обломков ракеты в многоэтажку в Киеве

Ночью 24 июня войска РФ совершили массированную воздушную атаку по Украине, больше всего ракет направив по Киеву. Защитники неба сбили над столицей более 20 вражеских целей, однако их обломки зацепили многоэтажку в Соломенском районе, приведя к разрушениям и жертвам.

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Первыми, кто прибыл на помощь жителям, были столичные патрульные полицейские, сообщили в МВД. Этот момент попал на видео с нагрудных камер правоохранителей (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что патрульные совместно со спасателями помогали деблокировать людей из-под завалов, эвакуировали из разрушенных жилищ граждан и сопровождали их в безопасное место.

На кадрах видно, как правоохранители бегут к поврежденной многоэтажке. С фонариками в темноте, пробираясь в квартиры между разбросанных вокруг обломков строительных конструкций и вещей, они кричали, есть ли там кто живой.

В некоторых случаях им приходилось выламывать поврежденные двери, толкать конструкции, чтобы добраться до людей.

"Достаем людей, давай!", "Выходите!", "Осторожно", "Есть там?" – "Да", "Толкайте с другой стороны!", "Бросай", "Поднялись? Теперь спускаемся осторожно", "Спокойной ночи, спасибо!" – перекликались правоохранители и жители.

В полиции призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и держаться вблизи мест укрытия.

"Берегите себя и своих родных. Мы всегда рядом и готовы прийти на помощь", – добавили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 24 июня силы ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева обнаружили и уничтожили более 20 ракет, выпущенных российскими оккупантами. В Соломенском районе столицы обломки ракеты повредили верхние этажи многоэтажки – там погибли трое и пострадали 11 человек.

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