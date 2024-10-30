В результате российской атаки в Киеве было повреждено здание еврейской школы 'Перлина'. Подробности и фото

В Киеве в среду, 30 октября, в результате российской террористической атаки было серьезно повреждено здание еврейской школы "Перлина". В частности, взрывная волна разбила окна учебного заведения.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Украине Михаэль Бродский. К счастью, никто не пострадал.

"Во время ночной атаки на Киев серьезно пострадало здание еврейской школы "Перлина". К счастью, в момент атаки в здании никого не было и обошлось без жертв. В результате попадания российского беспилотника также пострадал соседний жилой дом, несколько человек получили ранения. Утром я связался с главным раввином Киева Йонатаном Марковичем и выразил свою поддержку. Сделаем все, чтобы помочь общине возобновить работу школы в кратчайшие сроки", – подчеркнул Бродский.

Напомним, в ночь на среду, 30 октября, российские захватчики атаковали Киев и область "Шахедами". По вражеским БПЛА работали силы противовоздушной обороны, в столице раздались взрывы, в результате падения обломков девять человек пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска во время атаки 29 октября направили ударные БПЛА типа "Шахед" на Киев. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском районе: там вспыхнули дом и торговое помещение, пострадали шесть человек.

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