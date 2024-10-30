Горели квартиры на нескольких этажах, среди пострадавших – ребенок: последствия очередной российской атаки на Киев. Фото и видео

Утром среды, 30 октября, страна-агрессор снова нанесла удар по Киеву с помощью дронов-камикадзе. В Соломенском районе столицы обломки дрона повредили многоэтажное здание, в результате чего здесь горели квартиры на нескольких этажах.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К сожалению, пострадали люди, среди которых есть ребенок.

Так, утром, 30 октября, Россия нанесла удар по столице с помощью дронов-камикадзе. В результате террористической атаки обломками беспилотника был поврежден девятиэтажный дом. В здании начался пожар – огнем охватило квартиры и балконы на нескольких этажах. Также взрывной волной выбило окна.

Возгорание оперативно потушили спасатели, после чего на месте происшествия работали полицейские для того, чтобы зафиксировать очередное военное преступление страны-террориста РФ.

Позже на территории падения обломков российского БПЛА начали работать коммунальщики – они убирают стекло и обгоревшие части отделки балконов. Местные жители начали закрывать окна, чтобы в дальнейшем заменить поврежденные стеклопакеты.

Следует добавить, что во время ликвидации последствий российской атаки бойцы ГСЧС спасли котика. Животное, которое реанимировали спасатели, находилось в одной квартире.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 30 октября, российские захватчики атаковали Киев и область "Шахедами". По враждебным БПЛА работали силы противовоздушной обороны, в столице раздались взрывы, девять человек пострадали.

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