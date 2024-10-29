Киев атаковали 'Шахедами', из-за падения обломков произошло возгорание в жилом доме: есть раненые

В Киеве утром во вторник, 29 октября, были слышны взрывы. Российские оккупационные войска направили на столицу ударные БПЛА типа Shahed-136. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском районе, произошло возгорание в жилом доме и торговом помещении. Пострадали два человека.

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Глава КМВА Сергей Попко в Telegram сообщил, что в столице и на окрестностях работала ПВО. Взрывы раздались около 4:35.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – сказано в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о падении обломков сбитых БПЛА в Соломенском районе столицы, там произошло возгорание в жилом доме. По предварительным данным, пострадали два человека. Медики оказывают им помощь.

"Пылают также несколько автомобилей. Возгорание и в торговом помещении. Все экстренные службы на месте", – сообщил городской голова.

В Telegram-канале Киевской областной военной администрации также сообщили о работе противовоздушной обороны. "Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", – заявили в КОВА.

Отметим, что тревогу в Киеве объявляли несколько раз за ночь. Российские оккупационные войска атаковали Украину "Шахедами" с вечера понедельника, в регионах работала ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России 25 октября попали "Шахедом" в многоэтажку в Киеве – повреждены квартиры на 17-м, 18-м, 19-м этажах. Пострадали шесть человек, погибла девочка 14 лет.

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