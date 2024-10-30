Россияне атаковали Киев 'Шахедами': после взрывов вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В ночь на среду, 30 октября, российские захватчики атаковали Киев и область "Шахедами". По вражеским БПЛА работали силы противовоздушной обороны, в столице раздались взрывы, пятеро людей пострадали.

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В Соломенском районе возникли пожары в результате падения обломков дрона. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрыв в Соломенском районе столицы. Все службы направляются на место. В том же районе – пожар в результате падения обломков дрона", – написал он.

Позже стало известно, что в Соломенском районе Киева горят нежилые помещения. По другому адресу в том же районе тоже возник пожар – он вспыхнул в одной из квартир в жилом доме. Одной пострадавшей медики оказали помощь на месте.

Вскоре количество пострадавших возросло до пяти человек.

В КГВА отметили, что в многоквартирном доме возник пожар квартир на 2 и 3 этажах.

Силы ПВО работали по вражеским дронам-камикадзе и Киевской области, сообщили в Киевской ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска во время атаки 29 октября направили ударные БПЛА типа Shahed на Киев. Обломки сбитых дронов упали в Соломенском районе: там вспыхнули дом и торговое помещение, пострадали шесть человек.

В результате террористической атаки в Соломенском районе столицы был поврежден многоэтажный дом и уничтожено около десяти авто.

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