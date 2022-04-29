В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич. Фото

В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич. Страна-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил коллега погибшей Александр Демченко. Тело погибшей женщины нашли только утром.

"Это маленькая машинка Веры Гирич – моей коллеги из Радио Свобода. На ней пару лет назад она возила нас в Немешаево, рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях. Теперь Веры больше нет. Точная русская ракета попала в ее дом, Вера пролежала там всю ночь, а нашли ее только утром", – сообщил Демченко.

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Напомним, российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетные удары по Киеву. В это время в столице с официальным визитом пребывал генсек ООН Антониу Гуттериш. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.

В результате ракетного обстрела жилого дома со стороны российских оккупантов 28 апреля пострадали 10 человек. 4 гражданина были госпитализированы в медучреждения. Позднее стало известно, что под завалами спасатели нашли тело женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, спасатели разобрали завалы жилого дома в Шевченковском районе Киева, по которому 28 апреля был нанесен ракетный удар российскими оккупантами.