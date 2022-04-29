В результате обстрела Киева 28 апреля 10 человек пострадали, 4 - госпитализировали

В результате ракетного обстрела жилого дома в Шевченковском районе Киева со стороны российских оккупантов 28 апреля пострадали 10 человек. 4 гражданина были госпитализированы в медучреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Утром дорожники начали уборку возле поврежденного здания.

"В результате ракетного обстрела жилого дома в Шевченковском районе пострадали 10 человек, 4 человека госпитализировали. Городские власти призывают киевлян быть осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги!", – подчеркнули в КГГА.

В пресс-службе напомнили, что поезда метро на время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" – не курсируют через Южный мост. Подземные станции столичного метрополитена продолжают круглосуточно работать как укрытие.

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Напомним, российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли ракетные удары по Киеву, в это время в столице с официальным визитом пребывал генсек ООН Антониу Гуттериш. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российские оккупанты вечером четверга, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Киевской области. Враг атаковал Фастовскую общину региона.