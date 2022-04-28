РФ обстреляла Киев ракетами во время визита генсека ООН: есть потерпевшие. Все детали

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Киеву. Зафиксировано два попадания в Шевченковском районе города.

Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Друзья! Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте", – отметил мэр столицы.

Позже он уточнил данные и отметил, что попадания были в нижние этажи жилого дома. Три человека попали в больницы.

"Друзья! Уточнение по Шевченковскому району. Попадание в нижние этажи жилого дома. Спасатели и медики работают на месте. Обследуют и дома рядом, выводят людей. Сейчас госпитализировали троих пострадавших", – сообщил Кличко.

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Как сообщила OBOZREVATEL пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, уже известно о пострадавших в результате российского обстрела.

"Два попадания. Один объект, один жилой сектор возле объекта. Попадание было в первые этажи, а на верхних есть люди", – рассказала она.

Напомним, первые сообщения о взрывах, которые были слышны в Киеве, появились около 20:20.

Во время очередного удара РФ по столице Украины, в Киеве с официальным визитом находится Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Об этом напомнил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Ракетные удары по центру Киева во время официального визита Антониу Гутерреша. Накануне он сидел за длинным столом в Кремле, а сегодня – взрывы над его головой. "Открытка" из Москвы? Напомните, почему Россия до сих пор занимает место в Совете Безопасности ООН?" – написал он.

Глава президентского офиса Андрей Ермак также высказался по поводу очередного акта терроризма и агрессии, ставших составной частью государственной политики России.

"Во время визита Генерального секретаря ООН в Киев Россия обстреляла столицу ракетами. Это доказательство того, что нам нужна скорая победа над РФ и вокруг Украины должен объединиться весь цивилизованный мир. Мы должны действовать быстро. Больше оружия, больше усилий по решению гуманитарных вопросов, больше помощи. Потому что каждый день Украина платит огромную цену за защиту демократии и Свободы. И в этой борьбе мы не можем проиграть", - отметил Ермак.

Он также призвал лишить РФ права вето в Совбезе ООН, позволяющего агрессору избегать ответственности за свои преступления против других государств и их народов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в РФ еще 13 апреля открыто пригрозили ударами по "центрам принятия решений" в Киеве. Подобные обещания оккупанты дали после удара ВСУ по флагману Черноморского флота РФ - крейсеру "Москва" и периодически повторяют с тех пор.

В последний раз об ударах по украинской столице в России заявляли накануне, 27 апреля. Осуществить эту угрозу рашисты обещали в ответ на "обстрелы ВСУ территории Российской Федерации".