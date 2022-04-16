В результате обстрелов в Дарницком районе погиб человек, есть пострадавшие, - Кличко

В результате обстрелов со стороны оккупантов в субботу, 16 апреля, в Дарницком районе Киева погиб один человек. Еще несколько граждан получили ранения и были госпитализированы.

Об этом мэр столицы сообщил во время телемарафона. Он призвал киевлян пока не возвращаться в столицу.

"Наши силы противовоздушной обороны делают все возможное, чтобы защитить нас, но враг – коварный и безжалостный. И сегодня взрывы прогремели в Дарницком районе столицы. Один человек погиб. Нескольких – госпитализировали. Медики оказывают всю необходимую помощь. Не секрет, что один из российских генералов на днях заявлял, что они готовы к ракетным атакам по столице Украины. И, как мы видим – они совершают такие обстрелы", – сообщил Кличко.

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Мэр в очередной раз призвал киевлян, из соображений безопасности, пока не возвращаться в город.

Напомним, Дарницкий район Киева в субботу, 16 апреля, подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. На место происшествия выехали спасатели и медики. Враг продолжает уничтожать инфраструктуру города.

Добавим, военные вражеской армии РФ отступили с Киевщины, однако оставили немало ужасных "сюрпризов". Они начинили взрывчаткой автомобили, установили растяжки в домах, а на дорогах после них остались неразорванные снаряды и мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий рашистов 15 мирных жителей получили ранения.