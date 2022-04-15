Оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева и область, есть пострадавшие. Фото

Российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область с реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий рашистов 6 мирных жителей получили ранения.

Об этом в Telegram сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева, опубликовав фото остатков боеприпасов. Она уточнила, что все пострадавшие доставлены в медучреждения, они получают необходимую помощь. К счастью, детей среди раненых нет.

По данным Замазеевой, всего на сегодняшний день в николаевских больницах находятся 287 человек, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам выразила благодарность и уважение врачам, которые продолжают работать в таких тяжелых условиях.

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Напомним: в Николаевской области, в частности в Баштанском районе, правоохранители документируют все преступления российских оккупантов, за которые стране-агрессору придется отвечать. Полицейские фиксируют все случаи преступных действий захватчиков в отношении мирного населения, разрушения домов, повреждения машин и другой техники.

На Баштанщине была обнаружена военная форма, нательное белье, ноши, продуктовые остатки, ящики для оружия и прочее, что бросили захватчики. Все собранные материалы станут основанием для привлечения РФ к ответственности в украинском и международном судах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля российские оккупанты нанесли 7 ракетных ударов по территории Николаевской области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.