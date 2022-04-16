Оккупанты обстреляли Киев, прогремели взрывы: Кличко раскрыл подробности атаки

Дарницкий район Киева в субботу, 16 апреля, подвергся обстрелам со стороны российских оккупантов. На место происшествия выехали спасатели и медики.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Враг продолжает уничтожать инфраструктуру города.

"Друзья! Под утро Киев подвергся обстрелам. Взрывы раздались в Дарницком районе на окраине города. В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются. Еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте пожалуйста сигналами воздушной тревоги!", – призвал Кличко.

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Мэр также обратился к тем киевлянам, которые собираются вернуться в столицу, с просьбой воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные в очередной раз обстреляли жилые кварталы украинского Николаева и область из реактивных систем залпового огня. В результате преступных действий рашистов 15 мирных жителей получили ранения.