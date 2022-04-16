В Киевской ОВА рассказали о ситуации с восстановлением водоснабжения в области

В Киевской области сотрудники коммунальных служб проводят работы по восстановлению бесперебойного обеспечения жителей региона питьевой водой. В частности, прокладывается водопровод для подачи воды из Киева в Ирпень.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Освобожденные территориальные общины области восстанавливаются после российской оккупации.

Так, в Ирпене "Киевводоканал" завершил работы на канализационном коллекторе, поврежденном вражескими обстрелами. Коллектор готов к эксплуатации и начнет работать, как только будут восстановлены смежные объекты инфраструктуры. Кроме того, прокладывается водопровод, который обеспечит жителей Ирпеня водой из столицы.

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В Немишаевской общине ситуация с водоснабжением следующая:

село Микуличи – генератор обеспечивает работу скважины, вода подается в дома;

села Клавдиево-Тарасово и Пороскотень – вода подается в дома;

пгт Немешаево – организована доставка генераторов для запуска водоснабжения и водоотвода.

В Макарове было частично восстановлено электроснабжение и централизованное водоснабжение населению.

В Бородянке сотрудники "Киевводоканала" завершил работы на главной канализационной насосной станции в поселке. Из помещения станции полностью откачали более 7 тысяч м3 сточных вод. Теперь специалисты смогут отремонтировать оборудование и полностью восстановить канализационную станцию.

В Иванкове частично восстановлено электроснабжение и централизованное водоснабжение населению.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ирпене Киевской области почти не осталось уцелевших домов после оккупации российскими войсками. Солдаты страны-агрессора разграбили город, а что не смогли забрать – уничтожили.