В Киеве на пешеходном переходе столкнулись скутерист и мужчина на электросамокате. Фото

В Шевченковском районе Киева на пешеходном переходе столкнулись скутерист и мужчина на электросамокате. В результате ДТП последний был травмирован.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

"На днях патрульные получили сообщение о ДТП с пострадавшим в Шевченковском районе. Прибыв на место, полицейские обнаружили участников – водителей скутера и электросамоката. Предварительно инспекторы установили, что вожди не поделили пешеходный переход, в результате чего между ними произошло столкновение", – рассказали в пресс-службе.

Видео дня

В результате столкновения травмы получил водитель самоката – патрульные вызвали на место ДТП скорую и передали пострадавшего врачам.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 2 октября, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП две машины, в том числе грузовик, перевернулись на бок. В селе Зазимье Киевской области мотоциклист на скорости догнал и протаранил легковушку, которая ехала в попутном направлении. В результате ДТП травмы получил водитель двухколесного транспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева во вторник, 10 октября, произошла авария с участием автомобиля службы такси. По неизвестным причинам легковушка столкнулась с грузовиком и въехала в светофор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!