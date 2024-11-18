Британия испытала новейшую крылатую ракету: способна поражать движущиеся цели в 100 километрах. Видео

В воскресенье, 17 ноября, стало известно об успешных испытаниях новой крылатой ракеты SPEAR. Это вооружение класса "воздух-земля" с дальностью боя до 100 км.

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Об этом сообщило Минобороны Великобритании. Отмечается, что ракету можно будет использовать против систем ПВО, кораблей, танков, укрепленных зданий, быстро движущихся машин.

"SPEAR - малая крылатая ракета нового поколения с турбореактивным двигателем - успешно прошла испытания после того, как ее запустили из истребителя Eurofighter Typhoon от компании BAE Systems на полигоне Висель в Швеции", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В документе говорится, что это первый раз, когда оружие применили против мишени. Ракеты SPEAR намерены поставить на истребители-бомбардировщики F-35, которые смогут действовать с авиабаз или авианосцев типа "Королева Елизавета".

"Самолеты F-35 смогут нести сразу восемь ракет SPEAR", - резюмировал результаты испытаний заместитель министра обороны Британии Люк Поллард.

Пилоты Королевского флота и Королевских ВВС получат преимущества после первого успешного испытания управляемой стрельбы ракетой SPEAR.

Подробности

SPEAR – это миниатюрная крылатая ракета нового поколения с турбореактивным двигателем, успешно завершившая испытания после запуска из реактивного самолета Typhoon компании BAE Systems на полигоне Vidsel в Швеции. Это последнее испытание стало первым случаем, когда система оружия была поражена целью, что означало большой шаг вперед в развитии программ.

Каждая ракета может поражать цели на расстоянии 100 км и предназначена для использования против ряда целей, включая противовоздушную оборону, корабли, танки, защитные сооружения и быстроходные транспортные средства. После ввода в эксплуатацию она будет установлена на британские истребители F-35B и позволит военным поражать цели как с суши, так и авианосцев типа Queen Elizabeth.

Ракета разработана в Великобритании MBDA. Работа над SPEAR поддерживает несколько сотен рабочих мест среди 5500 сотрудников MBDA в Великобритании, по проектированию преимущественно в Стивенидже и Бристоле и производством в Болтоне.

Напомним, что ранее президент США Джо Байден после нескольких месяцев упорных запросов дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против России американских ракет ATACMS радиусом действия 300 километров.

Кроме того, сразу после решения американского лидера, Великобритания и Франция также позволили Украине атаковать Россию своими ракетами SCALP/Storm Shadow.

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