В Киеве на Столичном шоссе произошло масштабное ДТП: две машины перевернулись на бок. Фото и видео

В Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 2 октября, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП две машины, в том числе грузовик, перевернулись на бок.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины приключения установят следователи (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Столичном шоссе (в сторону станции метро "Выдубичи") произошла серьезная и масштабная авария с опрокидыванием автомобилей на бок. На месте работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия аварии, в частности, из-за столкновений на бок перевернулись легковушка и грузовик. Третья машина после ДТП развернуло – она, вероятно, протаранила металлический отбойник. Информация о погибших пока не поступала.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Киева, в результате ДТП было затруднено движение транспорта на Столичном шоссе со стороны улицы Академика Заболотного в направлении проспекта Науки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 27 сентября, водитель легковушки спровоцировал масштабную аварию, пытаясь объехать пробку по встречной полосе. Только благодаря металлическому ограждению одна из машин не вылетела на пешеходную часть дороги, где в тот момент шли двое мужчин.

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