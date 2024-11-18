Кому не стоит лезть в чугунные чаны с минеральной водой. Отдыхайте с пользой
Чаны с минеральной водой стали одним из модных атрибутов релакс отдыха или романтического уик–энда. Это действительно инстаграмная процедура, которая в дополнение к идеалистическим фотографиям обещает подарить восстановление здоровья. Однако, как и любая спа–процедура, купание в чане с минеральной водой имеет противопоказания, о которых следует помнить.
Как происходит купание в чане
Фантазия о том, как на свежем воздухе среди живописной природы вы погружаетесь в теплую воду с травами, цветами и цитрусовыми, уже вызывает терапевтический эффект.
Чугунные чаны (котлы) устанавливают на небольшую высоту, заполняют минеральной водой и нагревают на открытом огне до 40-45 градусов. Не стоит переживать за пятки, на дно котлов укладываются камни, которые будут поддерживать температуру и не дадут вашим ногам обжечься.
Дальше дело фантазии и пристрастий: кто–то бросает в чан горные травы, хвойные ветки, кто–то предпочитает поплавать среди цитрусовых и эфирных масел. Вы можете чередовать купание в чане с обливанием холодной водой или купанием в бассейне или добавить к процедуре питья травяного чая. Спойлер: не стоит употреблять алкоголь купаясь в чане, можно добиться противоположного эффекта от желаемого. Рекомендуемое время нахождения в чане до 20–30 минут.
Чем вредны и полезны чаны с минеральной водой
Зима и осень – популярная пора для чанов с минеральной водой. Многие курорты Закарпатья могут похвастаться идеалистическими картинками. Перед тем, как добавлять эту оздоровительную процедуру к своим впечатлениям, узнайте, не нанесет ли она вам вред.
Противопоказания к чанам с минеральной водой:
- сахарный диабет;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- мочекаменная болезнь;
- цирроз печени;
- онкологические заболевания.
Минеральные чаны, как и купание в термальных бассейнах, имеют свои противопоказания и правила, чтобы процедура вызвала лечебный эффект, а не противоположный. В правила безопасности также входит:
- запрет на употребление алкоголя;
- резкое погружение в чан и выход из чана;
- добавление для аромата и терапевтического эффекта веществ или трав, которые могут вызвать аллергическую реакцию;
- купание с открытыми ранами или царапинами.
Если вы уверены, что противопоказаний нет, а правила безопасности соблюдаются – ваш организм получит полезный терапевтический эффект и желанный релакс.
Польза чанов с минеральной водой:
- выведение токсинов из организма и очищение крови;
- возвращение жизненной энергии и омоложения;
- подтягивает кожу и способствует борьбе с лишним весом;
- нормализует работу опорно-двигательного аппарата;
- улучшается работа сердечно-сосудистой системы, стабилизируется давление;
- улучшается обмен веществ и нормализуется работа щитовидных желез;
- повышает иммунитет и позволяет справиться с легкой простудой;
- укрепляет нервную систему, борясь с бессонницей и тревогой;
- обеспечивает всеобщее укрепление организма.
Этот список можно продолжать. Сила пользы будет зависеть от соблюдения правил безопасности и количества процедур в год. Также следует учитывать составляющие, которые добавляются к аромату, особенно если это эфирные масла. При учете всех нюансов вы почувствуете невероятный прилив сил и улучшение настроения сразу.
Как выбрать полезный чан с минеральной водой
Для того чтобы удовольствие не превратилось в неприятный опыт не следует прыгать в каждый чан, который вам предлагают. Учтите еще несколько нюансов при выборе вожделенной спа-процедуры:
- Чистота чана. Минеральная вода обладает целебными свойствами, но не убивает все виды микробов. Если за чаном нет должного ухода, вы можете получить в подарок грибок, как минимум.
- Размер чана. Подбирайте чан в зависимости от количества людей, которое будет находиться в нем одновременно и не следует разделять процедуру с незнакомыми вам людьми.
- отзывы. Желательно получить хоть какие-нибудь рекомендации перед тем, как выбирать локацию. Сможете учесть и избежать разные нюансы.
- Толщина стен. Толстые стены чана обеспечивают равномерный нагрев. Так что чем толще, тем лучше.
- Форма. В зависимости от формы чана вы будете сидеть или лежать. Выбор с вами.
- Состав минеральной воды. Обязательно узнайте, какой состав минеральной воды добавлен к чану, ее свойства и противопоказания.
Теперь ваш релакс в минеральном чане будет полезным и полным удовольствия. Позвольте себе восстановиться, чтобы быть в ресурсе в этой насыщенной и стремительной жизни.