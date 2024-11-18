Кому не стоит лезть в чугунные чаны с минеральной водой. Отдыхайте с пользой

Чаны с минеральной водой стали одним из модных атрибутов релакс отдыха или романтического уик–энда. Это действительно инстаграмная процедура, которая в дополнение к идеалистическим фотографиям обещает подарить восстановление здоровья. Однако, как и любая спа–процедура, купание в чане с минеральной водой имеет противопоказания, о которых следует помнить.

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Как происходит купание в чане

Фантазия о том, как на свежем воздухе среди живописной природы вы погружаетесь в теплую воду с травами, цветами и цитрусовыми, уже вызывает терапевтический эффект.

Чугунные чаны (котлы) устанавливают на небольшую высоту, заполняют минеральной водой и нагревают на открытом огне до 40-45 градусов. Не стоит переживать за пятки, на дно котлов укладываются камни, которые будут поддерживать температуру и не дадут вашим ногам обжечься.

Дальше дело фантазии и пристрастий: кто–то бросает в чан горные травы, хвойные ветки, кто–то предпочитает поплавать среди цитрусовых и эфирных масел. Вы можете чередовать купание в чане с обливанием холодной водой или купанием в бассейне или добавить к процедуре питья травяного чая. Спойлер: не стоит употреблять алкоголь купаясь в чане, можно добиться противоположного эффекта от желаемого. Рекомендуемое время нахождения в чане до 20–30 минут.

Чем вредны и полезны чаны с минеральной водой

Зима и осень – популярная пора для чанов с минеральной водой. Многие курорты Закарпатья могут похвастаться идеалистическими картинками. Перед тем, как добавлять эту оздоровительную процедуру к своим впечатлениям, узнайте, не нанесет ли она вам вред.

Противопоказания к чанам с минеральной водой:

сахарный диабет;

сердечно-сосудистые заболевания;

мочекаменная болезнь;

цирроз печени;

онкологические заболевания.

Минеральные чаны, как и купание в термальных бассейнах, имеют свои противопоказания и правила, чтобы процедура вызвала лечебный эффект, а не противоположный. В правила безопасности также входит:

запрет на употребление алкоголя;

резкое погружение в чан и выход из чана;

добавление для аромата и терапевтического эффекта веществ или трав, которые могут вызвать аллергическую реакцию;

купание с открытыми ранами или царапинами.

Если вы уверены, что противопоказаний нет, а правила безопасности соблюдаются – ваш организм получит полезный терапевтический эффект и желанный релакс.

Польза чанов с минеральной водой:

выведение токсинов из организма и очищение крови;

возвращение жизненной энергии и омоложения;

подтягивает кожу и способствует борьбе с лишним весом;

нормализует работу опорно-двигательного аппарата;

улучшается работа сердечно-сосудистой системы, стабилизируется давление;

улучшается обмен веществ и нормализуется работа щитовидных желез;

повышает иммунитет и позволяет справиться с легкой простудой;

укрепляет нервную систему, борясь с бессонницей и тревогой;

обеспечивает всеобщее укрепление организма.

Этот список можно продолжать. Сила пользы будет зависеть от соблюдения правил безопасности и количества процедур в год. Также следует учитывать составляющие, которые добавляются к аромату, особенно если это эфирные масла. При учете всех нюансов вы почувствуете невероятный прилив сил и улучшение настроения сразу.

Как выбрать полезный чан с минеральной водой

Для того чтобы удовольствие не превратилось в неприятный опыт не следует прыгать в каждый чан, который вам предлагают. Учтите еще несколько нюансов при выборе вожделенной спа-процедуры:

Чистота чана. Минеральная вода обладает целебными свойствами, но не убивает все виды микробов. Если за чаном нет должного ухода, вы можете получить в подарок грибок, как минимум.

Размер чана. Подбирайте чан в зависимости от количества людей, которое будет находиться в нем одновременно и не следует разделять процедуру с незнакомыми вам людьми.

отзывы. Желательно получить хоть какие-нибудь рекомендации перед тем, как выбирать локацию. Сможете учесть и избежать разные нюансы.

Толщина стен. Толстые стены чана обеспечивают равномерный нагрев. Так что чем толще, тем лучше.

Форма. В зависимости от формы чана вы будете сидеть или лежать. Выбор с вами.

Состав минеральной воды. Обязательно узнайте, какой состав минеральной воды добавлен к чану, ее свойства и противопоказания.

Теперь ваш релакс в минеральном чане будет полезным и полным удовольствия. Позвольте себе восстановиться, чтобы быть в ресурсе в этой насыщенной и стремительной жизни.