В Киеве произошла авария с участием такси: легковушку зажало между грузовиком и светофором. Фото

В Святошинском районе Киева во вторник, 10 октября, произошла авария с участием автомобиля службы такси. По неизвестным причинам легковушка столкнулась с грузовиком и въехала в светофор.

Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Борщаговка, бульвар Кольцова, произошло ДТП с участием таксиста", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть последствия аварии. В частности, видно, что машина такси была зажата между задними колесами грузовика и светофором. Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. Был ли кто-нибудь из водителей в состоянии опьянения, также неизвестно.

Видео дня

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе в понедельник, 2 октября, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП две машины, в том числе грузовик, перевернулись на бок. Между селами Гоголев и Красиловка легковушка на скорости съехала в кювет, где перевенулась. В результате ДТП пострадала пассажирка, а у водителя обнаружили 2,4 промилле алкоголя в крови.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Зазимье Киевской области мотоциклист на скорости догнал и протаранил ехавшую в попутном направлении легковушку. В результате ДТП травмы получил водитель двухколесного транспорта.

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