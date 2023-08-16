В Киеве на озере "Алмазное" утонул мужчина: подробности трагедии. Фото

В Деснянском районе Киева во вторник, 15 августа, на озере "Алмазное" утонул мужчина. Тело погибшего обнаружили в 15 метрах от берега.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Обстоятельства трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 15 августа в 13:55 к ним поступило сообщение о том, что на озере "Алмазное" во время купания из виду исчез человек.

"Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения получили тело мужчины с глубины 3,5 метра в 15 метрах от берега. До прибытия врачей потерпевшему проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, результата не дали", – рассказали в ГСЧС.

Тело погибшего передали полицейские, которые будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая. Стоит добавить, что хотя на "Алмазном" и есть зона отдыха, однако здесь нет обустроенного пляжа, а также спасателей.

Напомним, в Голосеевском районе столицы во вторник, 30 мая, спасатели обнаружили в озере на глубине 7 метров тело мужчины. Событие произошло возле улицы Ставковой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева в воскресенье, 25 июня, в одном из озер обнаружили утопленника. Тело мужчины находилось на глубине 2 метра и в 3 метрах от берега.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!