В Киеве в одном из озер утонул мужчина: тело обнаружили на глубине 7 метров. Фото

В Голосеевском районе Киева во вторник, 30 мая, спасатели обнаружили в озере на глубине 7 метров тело мужчины. Событие произошло недалеко от улицы Ставковой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства трагического случая установят правоохранительные органы.

По словам спасателей, 30 мая в 07:06 к ним сообщения о том, что в Голосеевском районе вблизи улицы Ставковой на водоеме, возможно, утонул человек.

"Водолазы-спасатели, обследовав 2500 квадратных метров дна озера, обнаружили тело мужчины на глубине 7 метров. С помощью специального снаряжения они доставили погибшего на берег и передали полиции", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Броварах Киевской области во время купания в бассейне утонул местный житель. Врачи только констатировали смерть мужчины. Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в среду, 17 мая, в Днепре обнаружили утопленника. Тело погибшего нашли в 5 метрах от берега Венецианского острова в Гидропарке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в четверг, 25 мая, на озере Горащиха утонул мужчина. Тело погибшего обнаружили на глубине 8 метров.

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